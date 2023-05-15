На грунтовом тысячнике в столице Италии становится все горячее. В женском одиночном разряде начинаются матчи за выход в четвертьфинал, а мужском – за 1/8-ю.

Фабиан Марожан (Венгрия) – Карлос Алькарас (Испания). 15 мая, 16:20 (время Астаны)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас проводит в Риме второй матч. Он стартовал на турнире со второго круга, где выбил из борьбы менее рейтингового соотечественника Альберто Рамоса (6:4, 6:1), а после этого имел еще и пару дней передышки. Всего неделю назад 20-летний испанец выиграл грунтовый турнир в Мадриде, и в Италии очевидно также заряжен на победу.

Марожан, соревнующийся в Риме уже вторую неделю, не столь убедителен, как его оппонент. Он стартовал на турнире еще с квалификации, обыграв в полуфинале казахстанца Тимофея Скатова, а в основной сетке одержал две непростые победы в трех сетах, теряя геймы на своей подаче. Венгр, находящийся в рейтинге АТР за пределами первой сотни, впервые так успешно играет на "тысячнике", но матч с Алькарасом ожидаемо станет для него последним.

Аналитики Olimpbet считают, что только сенсация может привести испанскую звезду к поражению – П1 – 15, П2 – 1.02. А кэф на то, что Алькарас позволит сопернику выиграть хотя бы несколько геймов таков: Ф2(-7.5) – 2.17.

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Маркета Вондроушова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 15 мая, 19:00

Первая ракетка Казахстана и шестая ракетка мира сегодня сыграет за выход в четвертьфинал. Рыбакина впервые дошла до этой стадии в Риме, но с сеткой ей откровенно не повезло. В случае успеха уже в следующей игре она сойдется с первой ракеткой мира Игой Свентек, если завтра та выиграет свой матч в 1/8-й. А в победе польской теннисистки сомневаться не приходится.

В сегодняшнем матче в соперницы Елены досталась оппонентка тоже опасная. Вондроушова хоть и идет в рейтинге WTA лишь на 70 месте, доставить проблем на грунте, где казахстанка никак не разыграется, она может. Накануне чешка обыграла восьмую ракетку мира гречанку Марию Саккари.

На руку Рыбакиной может сыграть тот факт, что накануне ей удалось поберечь свои силы, так как она не провела даже одного полного сета. Казахстанка вела 4:3 в первой партии, когда ее соперница россиянка Анна Калинская решила сняться.

Эксперты Olimpbet в этой встрече отдают небольшое предпочтение Вондроушовой, так как Рыбакиной пока сложно выиграть на грунте три матча подряд – П1 – 1.61, П2 – 2.37. Можно ожидать, что победительница определится в трех партиях. Здесь коэффициент на 2:1 – 4.1, а на 1:2 – 5.2.

Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Сонего (Италия). 15 мая, 23:00

Циципас, пятая ракетка мира, проведет на турнире второй матч. Причем в первом он одержал над португальцем Нуну Боржесом весьма убедительную победу (6:3, 6:3), ни разу не отдав свою подачу.

Греческий теннисист может и не блещет в нынешнем сезоне грунтовыми финалами, но на этом покрытии стабильно выигрывает более двух матчей подряд. Сонего же, 48 ракетка мира, кажется, уже исчерпал свой лимит на грунте, выиграв в Риме встречи первого и второго круга.

Циципасом в этой встрече должна двигать бешенная мотивация, так как он ведет битву за очки, а фиаско в Риме, где он в прошлом году дошел до финала, может выбросить его из топ-5.

Самый популярный букмекер в Казахстана полагает, что грек продолжит в Риме борьбу за трофей – П1 – 1.2, П2 – 4.6.

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