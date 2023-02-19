Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья

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Вчера 17:44
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Насыщенная неделя завершится интереснейшими матчами из чемпионатов Франции, Англии и Испании.

Лига 1. 24-й тур, ПСЖ – "Лилль"
19 февраля, 18:00 (время Астаны)

Два года назад "доги" осмелились бросить вызов французскому гегемону: стали чемпионами Франции, а затем и в очном бою выиграли Суперкубок страны. Из-за этого "Лилль" стал едва ли не самым главным раздражителем для ПСЖ в Лиге 1.

Три последующих матча парижане выиграли с общим счетом 14:3, в том числе встречу первого круга первенства-2022/23 – 7:1, причем в гостях.

Вероятно, и на этот раз можно будет ждать чего-то подобного, особенно на фоне двух поражений "Сен-Жермен" подряд: от "Монако" в первенстве Франции и "Баварии" в Лиге чемпионов. А окончательно оправившиеся от повреждений Лионель Месси и Килиан Мбаппе явно помогут команде Кристофа Галтье реабилитироваться в глазах родных болельщиков.

Самый популярный букмекер Казахстана практически не сомневается в успешном для ПСЖ исходе матча: П1 – 1.67, Х – 4.27, П2 – 4.97.

АПЛ. 24-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити"
19 февраля, 20:00

"Красные дьяволы" только в четверг провели тяжелейший матч в Лиге Европы против "Барселоны", который отнял у них много эмоциональных и физических сил. "Лисы" же готовились к битве на "Олд Траффорд" в привычном недельном цикле, что, конечно же, дает им определенное преимущество перед МЮ. Как и то обстоятельство, что в двух предыдущих выездных матчах против "Манчестер Юнайтед" "Лестер" набрал четыре очка (победа и ничья).

Однако эксперты Olimpbet видят именно "красных дьяволов" явными фаворитами центрального противостояния 24-го тура английской премьер-лиги, предлагая такие коэффициенты в линии на матч: П1 – 1.62, Х – 4.49, П2 – 5.18.

Ла Лига. 22-й тур. "Атлетико" - "Атлетик"
19 февраля, 23:30

К "атлетическому" дерби оба соперника подходят в неплохом настроении: в активе столичного клуба пятиматчевая беспроигрышная серия в Примере, баски же одержали две победы кряду.

Однако в целом сезон-2022/23 для "Атлетико" и "Атлетика" проходит явно не так, как хотелось бы футболистам, тренерам и болельщикам этих команд. Мадридцы далеки от мысли бороться за чемпионство, а коллективу из Бильбао за счастье будет просто попасть в еврокубковую зону.

Аналитики Olimbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения шансов на победу значительно больше, чем у гостей из Страны Басков, что хорошо видно по кэфам на игру: П1 – 2.07, Х – 3.33, П2 – 3.98. Однако хотелось бы напомнить, что в двух предыдущих домашних встречах между этими противниками "Атлетико" ни разу не смог выиграть.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60-24 52
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 12 3 8 42-35 39
6 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
8 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18-38 25
14 Лестер Сити 23 7 3 13 36-41 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 23 6 5 12 17-32 23
16 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19-27 20
19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28-39 19
20 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18

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Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед Букмекеры
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