Путинцева сыграет за выход в полуфинал турнира в Марокко

Теннисисты, которые на следующей неделе стартуют на "Ролан Гаррос" с основной сетки, продолжают набирать форму на грунтовых турнирах в Женеве и Рабате. Среди них - представительница Казахстана Юлия Путинцева.

WTA 250. Рабат. Хулия Риера (Аргентина) - Юлия Путинцева (Казахстан). 25 мая, 17:15 (время Астаны)

Юлия Путинцева последнюю неделю перед Открытым чемпионатом Франции решила провести в Марокко на турнире WTA 250, где успешно дошла уже до четвертьфинала. В соперницы 28-летней казахстанке, занимающей 61 место в рейтинге WTA, досталась 20-летняя аргентинка Хулия Риера, находящаяся во второй сотне.

В целом, само участие оппонентки Путинцевой на этом турнире - уже успех. Она была запасной участницей до жеребьевки и получила право сыграть после того, как снялась одна из теннисисток. Но свой шанс Риера решила использовать по максимуму.

По пути к четвертьфиналу она обыграла опытную Кристину Младенович, и эта победа стала для нее первой в Туре. А затем и вовсе выбила из борьбы 55-ю ракетку мира египтянку Маяр Шериф. Причем с обеими соперницами она расправилась за два сета.

Путинцева же во второй раз в сезоне будет биться за выход в полуфинал. По пути она без проблем обыграла двух менее рейтинговых соперниц и, похоже, вполне неплохо разыгралась на грунтовом покрытии.

Эксперты Olimpbet считают, что казахстанка, которая вытаскивает матчи, когда сама не является фаворитом, данную соперницу пройдет без проблем – П1 – 3.46, П2 – 1.3. Наиболее вероятно, что она победит со счетом 0:2, здесь коэффициент – 1.8.

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ATP 250. Женева. Александр Зверев (Германия) – Ву Ибин (Китай). 25 мая, 22:00

Сильнейшие теннисисты мужского одиночного разряда завершают подготовку к "Ролан Гаррос" на турнире АТР 250 в Женеве. Среди них - 27 ракетка мира из Германии Александр Зверев, который будет играть за выход в финал с китайцем Ву Ибином, занимающим в рейтинге 59 место. Спорстмены впервые сойдутся на корте.

Зверев является одним из мощнейших игроков на грунте. В прошлом году на «Ролан Гаррос» он выбил Карлоса Алькараса, а в Женеве играл один раз в 2019 году и становился чемпионом. В нынешнем сезоне он хоть и изрядно пропустил из-за травмы, но на этом турнире стартовал очень уверенно, одержав легкую победу над американцем Кристофером Юбэнксом (6:2, 6:3).

Ибин же впервые в сезоне прошел на грунте два матча подряд и очевидно такими скиллами, как Зверев, не обладает.

Аналитики Olimpbet уверены, что Зверев в этом матче оформит выход в полуфинал - П1 - 1.17, П2 - 4.94. Но учитывая, что германский теннисист пока еще не набрал оптимальную форму, можно предположить его победу в трех сетах - 2:1 - 3.6.

ATP 250. Женева. Каспер Рууд (Норвегия) - Николас Ярри (Чили). 25 мая, 23:20.

Вероятно, Каспер Рууд, четвертая ракетка мира, сейчас уже должен был тренироваться на парижских кортах, а не проводить еще один турнир. Но, видимо, норвежца не устроило, что в Риме он дошел только до полуфинала. К тому же в Женеве Рууд - первый сеянный, так как является действующим обладателем трофея, и защищает свой титул.

Ярри же, хоть и не выигрывал турниров в Европе, идет на 54 месте в мировом рейтинге и считается оппонентом, который может доставить проблем благодаря хорошим физическим данным. При этом на грунте этой весной чилиец выигрывал максимум два матча подряд.

Самый популярный букмекер Казахстана предполагает, что на этот раз более вероятна победа Рууда, который набрал хорошую форму - П1 - 1.33, П2 - 3.27. И скорее всего, он не отдаст сопернику ни одного сета. Коэффициент на 2:0 - 1.95.

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