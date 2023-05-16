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Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 19:45
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В ночь с 16 на 17 мая определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. "Интер" (Италия) – "Милан" (Италия). 17 мая, 01:00 (время Астаны)

Первый матч: 2:0.

"Нерадзурри" сделали серьезную заявку на выход в финал, одолев соседей в первом, формально гостевом матче. То поражение настолько сильно подорвало моральный дух футболистов "Милана", что следом они потерпели сенсационное поражение в Серии А от находящейся в зоне вылета "Специи" (0:2).

У "Интера" же, напротив, в последнее время все идет просто замечательно. Помимо победы в дерби на уровне Лиги чемпионов, команда Симоне Индзаги выиграла во внутреннем первенстве пять матчей кряду и практически гарантировала себе место в первой четверке по итогам сезона.

В общем, все складывается в пользу «черно-синих», в том числе и статистика последних личных встреч – три победы "Интера" из трех.

Но будет совсем недальновидно заранее хоронить шансы "Милана" на успех, ведь любая серия рано или поздно прерывается. К тому же не стоит забывать про неписанные законы дерби, когда заведомый фаворит нередко в итоге садится в лужу. Почему бы "россонери" не отыграться, ведь ответный полуфинал будет проходить на том же самом стадионе, что и первый матч?

Тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что у "Интера" заметно больше шансов не только на успех как по сумме двух встреч (Проход: "Интер" – 1.04. Проход: "Милан" – 10.5), так и в отдельно взятой повторной встрече (П1 – 2.18, Х – 3.38, П2 – 3.58). При этом самый вероятный счет матча – ничья 1:1 с коэффициентом 6.2.

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Метки:
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Новости
Сегодня , 19:45
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Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
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