Поехали! Кэфы от Olimpbet на первые матчи в Кубке Гагарина

16 сильнейших клубов по итогам регулярного первенства КХЛ начинают борьбу за главный трофей сезона.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Первые матчи. "Салават Юлаев" (Уфа) – "Адмирал" (Владивосток)

1 марта, 20:00

Только 26 февраля завершился "гладкий" чемпионат, а уже в первый день весны начинается плей-офф. В каждом из раундов команды будут сражаться до четырех побед, и вплоть до финала соперничать между собой предстоит клубам из одной конференции.

Честь открывать Кубок Гагарина сезона-2022/23 выпала "Салавату Юлаеву" и "Адмиралу". Уфимцы не пропустили ни одного из розыгрышей 15 плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а в 2011 году даже завоевали трофей. Для дальневосточников же это будет всего четвертое в истории и первое за шесть последних лет участие в КГ, но дальше первого раунда они никогда не проходили.

Эксперты из Olimpbet видят "Салавата Юлаева" безоговорочным фаворитом в споре с "Адмиралом", предлагая на его проход в четвертьфинал коэффициент 1.34 (против 3.26 у "моряков"). По их мнению, заметно больше шансов у дружины Виктора Козлова и в первом матче серии: П1 – 1.7, Х – 4, П2 – 4.7.

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"Ак Барс" (Казань) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 1 марта, 22:30

И в этом противостоянии фаворит не вызывает вопросов. А разве может быть иначе в споре победителя конференции и команды, занявшей на Востоке восьмое место? Да, играть друг с другом будут соседи, а это почти всегда подразумевает определенный элемент неожиданности.

Однако в случае выяснения отношений "Ак Барса" с "Нефтехимиком" законы дерби не действуют, в этой паре есть ярко выраженный "старший брат" из Казани и "младший" – из Нижнекамска. Нет, это не значит, что "химики" выходят на матчи против "барсов" с поднятыми руками, они сражаются по мере возможностей, стараясь максимально осложнить жизнь коллективу из столицы Татарстана.

Но силы тут явно неравны. "Нефтехимику" удалось обыграть "Ак Барс" только в одной очной встрече минувшего регулярного первенства, да и то в овертайме. Казанцы же победили в трех матчах.

Дважды пути соседей пересекались и в Кубке Гагарина, причем на этой же стадии – в первом раунде плей-офф, и оба раза – в сезонах-2012/13 и 2019/20 – "барсы" выигрывали серию всухую.

Аналитики Olimpbet почти не сомневаются в том, что "Ак Барс" продолжит свой поход за четвертым КГ. Об этом красноречиво свидетельствует кэф на выход казанцев в четвертьфинал – 1.12 (у "Нефтехимика" он 6.07). Шансы на победу сильнейшего клуба Востока в стартовом матче, по мнению букмекеров, также весьма высоки: П1 – 1.77, Х – 4.2, П2 – 4.1.

"Локомотив" (Ярославль) – "Витязь" (Московская область). 1 марта, 22:30

Пожалуй, наиболее сбалансированная пара первого игрового дня плей-офф. Безусловно, "Локомотив" – более статусная команда, чем "Витязь". Ярославцы ставят перед собой задачу-минимум выйти в финал конференции, тогда как для подмосковного клуба за счастье будет даже не просто преодолеть стартовый раунд плей-офф, а выиграть хотя бы один матч в Кубке Гагарина. Прежде "богатыри" три раза участвовали в КГ, но все три серии проиграли со счетом 0:4.

Сейчас есть определенные основания полагать, что хотя бы за одну игру "Витязь" зацепится. У Вячеслава Буцаева очень боевитый коллектив, он уже установил клубный рекорд, став по итогам "регулярки" шестым на Западе. Да и "железнодорожникам" с "богатырями" по ходу сезона было совсем непросто – две из четырех их личных встреч не ограничивались основным временем, и всего однажды "Локо" победил с перевесом более чем в одну шайбу.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают, что шансы соперников на проход в четвертьфинал Кубка Гагарина несопоставимы: 1.21 на "Локомотив" и 4.37 на "Витязь". В первом матче ярославцы также безоговорочные фавориты: П1 – 1.69, Х – 4.1, П2 – 4.7.

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Минск). 1 марта, 22:30

Самое явное деление на фаворита и андердога наблюдается в паре СКА – "Динамо" (Минск). И это легко объяснимо. Питерские "армейцы" первыми гарантировали себе место в плей-офф, стали абсолютно лучшей командой по итогам "регулярки", выбив 104 очка и завоевав Кубок Континента. Что касается "зубров", то они стали обладателями последней путевки в Кубок Гагарина, обеспечив себе участие в нем лишь в заключительный игровой день чемпионата.

У питерских "армейцев" сумасшедшее статистическое преимущество над "динамовцами" из столицы Беларуси, они выиграли 12 матчей подряд в их противостоянии, и аналитики Olimpbet почти не сомневаются, что эта серия продолжится: П1 – 1.46, Х – 5, П2 – 6. А на проход СКА во второй раунд плей-офф кэф вообще ничтожный – 1.05 (9.5 на "Динамо").

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