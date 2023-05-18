Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы

Во французской столице стартует последняя стадия последнего в истории мейджора по CS:GO – BLAST.tv Paris Major 2023. В Olimpbet составили коэффициенты на игры четверга.

За право попасть в полуфиналы будут бороться восемь сильнейших команд турнира: Heroic, Team Vitality, FaZe Clan, Team Liquid, Monte, GamerLegion, Into the Breach, Apeks. Они сыграют на выбывание по системе Best-of-3 - до двух победных карт.

И первыми этот четверг в 19:00 по времени Астаны сойдутся Heroic и FaZe – две топовые команды Европы. Ранее они встречались на Paris Major в сетке легенд, и тогда Heroic вышли победителями.

Коллектив из Дании считается фаворитом не просто так - на пути к плей-офф этот ростер не потерпел ни одного поражения. И он силен не только солидарно, но и индивидуально - игроки cadiaN и stavn находятся на пике формы.

Но Faze точно не отдадут место в полуфинале без сопротивления. Каждый их матч на турнире - интригующее до последнего раунда зрелище. Все сообщество отмечает невероятную игру broky, который в одиночку спасал команду во многих раундах.

Считается, что эта игра будет противостоянием дисциплины против характера, но аналитики Olimpbet склоняются к тому, что у Heroic все же хватит сил продавить американцев: П1 - 1.58, П2 - 2.23.

В этот же день в 23:00 состоится битва главных фаворитов против главных андердогов: матч Team Vitality - Into the Breach.

Vitality - лучшая французская команда по CS:GO, ещё ни разу не проигравшая на этом мейджоре. Впечатляющая серия побед была бы невозможна без ZywOo, которого многие считают лучшим игроком мира.

В свою очередь британцы из ITB стали главной неожиданностью турнира: команда прошла в плей-офф и даже обыграла FaZe в сетке легенд. Хотя мало кто ждал, что они смогут преодолеть хотя бы сетку претендентов. Но, похоже, эксперты Olimpbet не верят в очередной успех команды-сенсации: П1 - 1.13, П2 - 5.1.

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