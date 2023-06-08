"Пантерам" жизненно необходима победа в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли

9 июня, рано утром по времени Астаны, в Санрайзе пройдет третья игра финальной серии плей-офф НХЛ. Какие расклады на встречу "Флорида Пантерс" – "Вегас Голден Найтс" дают в Olimpbet?

"Флорида Пантерс" – "Вегас Голден Найтс". 9 июня, 06:00 (время Астаны)

Счет в серии – 0:2.

"Пантеры" провалили обе стартовые игры финала, уступив их "золотым отбросам" с общим счетом 4:12. Вот вам и отдохнувшая "Флорида" перед решающей серией, которой для победы в полуфинале Кубка Стэнли над "Каролиной" хватило четырех матчей.

Команда Пола Морриса явно выпала из соревновательного тонуса, и теперь ей срочно нужно предпринять сверхусилия, чтобы возродить интригу в противостоянии. Если же победитель плей-офф Восточной конференции НХЛ проиграет и в третий раз, судьбу Кубка Стэнли-2023 можно будет считать предрешенной.

"Вегас" пока впечатляет! Особенно хорош он был во второй домашней игре, к середине которой забросил четыре безответные шайбы, что вынудило тренерский штаб гостей поменять основного вратаря Сергея Бобровского.

Но так ли ужасны дела у "Флориды"? Неужели у нее совсем безрадостные перспективы на оставшуюся часть финала? Все же очень хочется верить, что интрига в серии еще жива, ведь обе встречи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 на своем льду "пантеры" у "Вегаса" выиграли.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в третьей встрече, все же отдавая небольшое предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Флорида Пантерс" – 1.83, "Вегас Голден Найтс" – 1.97. Правда, на успех во всей серии, по мнению аналитиков, шансы "пантер" минимальны. Проход: "Флорида Пантерс" – 4.99, "Вегас Голден Найтс" – 1.17.

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