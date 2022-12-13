В ночь со вторника на среду станет известен первый участник финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Аргентина – Хорватия (01:00)

Первую путевку в решающий матч турнира в Катаре между собой оспорят финалисты двух предыдущих мундиалей: Аргентина добиралась до этой стадии на ЧМ-2014 в Бразилии, Хорватия сделала подобное спустя четыре года в России. Обе команды борьбу за золото в итоге проиграли, сейчас же одной из них точно придется остановиться на полуфинальном рубеже.

"Альбиселесте" - это сборная, где многое, если не все, зависит от текущей формы, физического состояния и даже настроения в день матча одного человека – Лионеля Месси. "Шашечные" – в первую очередь коллектив единомышленников, и в этом их главная сила.

Принято считать команду Хорватии очень возрастной, однако по этому показателю "пламенные" не входят даже в первую двадцатку (26,4 года и 21-е место среди 32 участников ЧМ-2022), тогда как средний возраст игроков сборной Аргентины составляет 27,7 года, и это единоличное лидерство, правда, весьма сомнительное. Хотя, конечно, статистика учитывает общую обойму из 25 исполнителей, основной же состав хорватов действительно довольно "старый" – по футбольным меркам, разумеется.

Встреча в полуфинале катарского первенства будет шестой в истории взаимоотношений этих соперников. Успели они дважды сыграть друг с другом и в рамках чемпионатов мира: на дебютном для "шашечных" ЧМ-1998 со счетом 1:0 победили южноамериканцы, через 20 лет, на ЧМ-2018, европейцы взяли убедительный реванш – 3:0. Примечательно, что на этих турнирах команды встречались на групповом этапе, а впоследствии сборная Хорватии оба раза добиралась до медалей – бронзовых и серебряных соответственно.

Предсказать, чем завершится новая серия аргентино-хорватского противостояния, очень непросто. Ясно одно: Месси и Ко, если они хотят выйти в финал, то все вопросы необходимо решать в основное время матча, ни в коем случае не переводить выяснение отношений в овертайм и тем более не доводить дело до пенальти. Да, аргентинцы сами недавно провели удачную серию 11-метровых – в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов, однако по сравнению с хорватами это просто ничтожный опыт.

С учетом ЧМ-2018 сборная Хорватии уже пять раз уводила соперников в дополнительное время на стадии плей-офф и всякий раз выходила победительницей. Единственная команда, которой удалось за два мировых первенства обыграть "пламенных", - это сборная Франции, а сделали это "трехцветные" в финале ЧМ-2018 в основное время матча. Коэффициенты на полуфинал "Аргентина – Хорватия": П1 - 1.95, Х - 3.43, П2 - 4.64.

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