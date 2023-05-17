Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана

17 мая состоятся первые матчи 1/4 финала розыгрыша кубка страны по футболу.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/4 финала. Первые матчи

"Ордабасы" (Шымкент) – "Кызылжар" (Петропавловск). 17 мая, 21:00 (время Астаны)

Действующий обладатель трофея против лидера Olimpbet-Чемпионата Казахстана – прекрасная вывеска! Жребий свел "Ордабасы" с "Кызылжаром" уже на стадии четвертьфинала, и даже немного обидно, что дальше пройдет только одна из этих команд.

Начнется это двухраундовое противостояние в Шымкенте, поэтому команда Александра Седнева приложит все усилия, чтобы отправиться в Петропавловск с комфортным преимуществом.

Но "Кызылжар" образца 2023 года – весьма крепкий орешек, взломать его оборону не так-то просто. Коллектив Али Алиева меньше всех пропустил в чемпионате (три мяча), а в Olimpbet-Кубке Казахстана вообще пока сохраняет свои ворота "сухими".

Однако самый популярный в стране букмекер видит в "Орде" фаворита домашнего матча: П1 – 2.09, Х – 3.24, П2 – 3.54. Более того, эксперты Olimpbet полагают, что у шымкентцев предпочтительнее шансы и по сумме обеих встреч. Проход: "Ордабасы" – 1.76. Проход: "Кызылжар" – 2.01.

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"Тобол" (Костанай) – "Шахтер" (Караганда). 17 мая, 19:00

Костанайцам срочно необходимо реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате, где они не могут выиграть уже на протяжении шести туров. Выход в полуфинал Olimpbet-Кубка Казахстана станет своего рода компенсацией для болельщиков "Тобола", переживающих не лучшие времена.

Но у "Шахтера" свои планы на этот турнир, так как в чемпионате "горнякам" тоже похвастать особо нечем. Дела там у них идут даже хуже, чем у их ближайших соперников.

Между прочим, пути клубов из Костаная и Караганды в кубковом турнире пересекались всего дважды, и оба раза успех сопутствовал "Шахтеру" – в 2017-м и 2021-м годах.

Но теперь аналитики Olimpbet считают фаворитом "Тобол", причем как в отдельно взятом первом матче (П1 – 2.01, Х – 3.3, П2 – 3.7), так и по итогам всего двухраундового спора (Проход: "Тобол" – 1.71. Проход: "Шахтер" – 2.09).

"Кайрат" (Алматы) – "Атырау" (Атырау). 17 мая, 19:00

В последнее время «нефтяники» стали весьма неудобными соперниками для "желто-черных", причем именно на их родном стадионе в Алматы. "Кайрат" крупно проиграл "Атырау" на своем поле в прошлом году, а уже в этом не удержал перевес в два мяча и добился лишь ничейного исхода.

Правда, эта статистика относится только к Olimpbet-Чемпионату Казахстана. Что касается Кубка, то здесь, напротив, у алмаатинцев серьезное преимущество над атыраусцами – девять побед в девяти встречах!

Аналитики полагают, что шансы "Кайрата" выиграть у "Атырау" десятую кубковую дуэль подряд гораздо предпочтительнее, чем у "нефтяников" прервать серию поражений: П1 – 2.1, Х – 3.2, П2 – 3.55. При этом букмекеры склоняются к тому, что матч в Алматы, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.73, Б – 2.03.

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"Астана" (Астана) – "Туран" (Туркестан). 17 мая, 17:00

"Туран" – единственный представитель Первой лиги, которому удалось «дожить» до четвертьфинальной стадии Olimpbet-Кубка Казахстана сезона-2023. Но пройти дальше клубу из Туркестана будет сродни подвигу, ведь за выход в квартет сильнейших южанам предстоит соперничать с семикратными чемпионами страны.

"Астана", похоже, в этом году всерьез нацелилась на "золотой хет-трик". Столичный коллектив уже завоевал Olimpbet-Суперкубок РК, идет в лидерах чемпионата, а в кубковом четвертьфинале не оставил шансов "Кайсару", дважды обыграв кызылординцев.

В домашней игре с "Тураном" команда Григория Бабаяна смотрится безоговорочным фаворитом, что отражено в котировках самого надежного в стране букмекера: П1 – 1.23, Х – 5.83, П2 – 12. А преимущество "Астаны" по сумме двух встреч ожидается совсем уж подавляющим. Проход: "Астана" – 1.08. Проход: "Туран" – 7.35.

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