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Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция). 7 июня, 00:15 (время Астаны)

Битва, достойная финала, на "Ролан Гаррос" состоится уже в 1/4-й. С одной стороны, болельщиков не может не радовать такое мощное противостояние на этой стадии. С другой – не хочется терять ни одного из этих теннисистов хотя бы раньше 1/2-й.

Чуть больше месяца назад Алькарас и Циципас встречались в финале грунтового "Мастерса" в Барселоне. И тогда испанец выиграл со счетом 6:3, 6:4 и стал чемпионом. В прошлом году теннисисты пересекались четыре раза. И во всех встречах грек уходил с корта побежденным. Каковы же на этот раз шансы Циципаса остановить Алькараса?

Испанец с начала года выиграл на грунте уже три турнира и в Париже также сметает всех на своем пути. Грек пока трофеев не собрал, но ко второй неделе "Ролан Гаррос" неплохо разыгрался. Оба теннисиста на этом турнире провели по четыре матча и оба только в одном позволили сопернику выиграть одну партию. Для обоих в Париже пока не было серьезных испытаний. Стоит ожидать, что своей подачей и игрой на задней линии Циципас доставит Алькарасу проблемы и зацепит, как минимум, один сет.

Эксперты Olimpbet считают, что матч получится затяжным и теннисисты сыграют как минимум четыре партии. На победу Алькараса со счетом 3:1 предлагается коэффициент 3.45.

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Элина Свитолина (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь). 6 июня, 16:30

Соболенко, второй ракетке мира, предстоит непростое испытание. Да, если судить по мировому рейтингу, то кажется вообще странным, что украинка зашла на турнире "Большого шлема" настолько далеко, ведь она замыкает вторую сотню. Но не все так просто.

Свитолина потеряла много позиций, так как находилась в декрете и вышла из него лишь в апреле. Украинка еще набирает форму, но играет вполне на топовом уровне. А тот факт, что ей не нужно защищать очки, несомненно, развязывает руки и снимает моральное давление.

Обе теннисистки впервые в Париже дошли до такой стадии и надо ожидать, что борьба получится упорной. Но, вероятно, учитывая простой украинки, в большей мере все будет зависеть от игры Соболенко, которую сложно остановить, если она сама не будет совершать ошибки.

Самый популярный букмекер Казахстана полагает, что игра получится затяжной. Коэффициент на Тотал больше 19,5 геймов – 1,83.

Новак Джокович (Сербия) - Карен Хачанов (Россия). 6 июня, 17:45

Отсутствием на "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля, конечно же, хочет воспользоваться и третья ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году испанец остановил его в четвертьфинале. А сейчас на этой же стадии сербу нужно пройти Карена Хачанова, занимающего 11 место в рейтинге АТР.

Россиянин находится на пике своей формы и однозначно без боя не сдастся. Но выход в четвертьфинал для него уже успех. И в целом Хачанов - явно не та сила, которая способна остановить серба. Тем более, в личных встречах у них счет 10:1 в пользу Ноле. В Париже Джокович иногда затягивал партии до тай-брейков, но пока никому из соперников не отдал и одного сета.

Аналитики Olimpbet уверены, что Джокович без проблем выйдет в полуфинал - П1 - 1.08, П2 - 8.75.

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