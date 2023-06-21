Молодежки на низком старте: в Румынии и Грузии стартует групповой этап Евро-2023 (U21)

Сегодня в группах А и B пройдут матчи с россыпью молодых звезд в составе. В Olimpbet составили коэффициенты на игры Украина - Хорватия и Бельгия - Нидерланды.

Евро-2023 (до 21 года). Украина – Хорватия. 21 июня, 22:00 (время Астаны)

В первом матче молодежного Евро в группе B сборная Руслана Ротаня играет в румынском Бухаресте. За сутки до поединка в расположение команды прибыли на помощь несколько футболистов основной национальной команды.

Важнейшим видится усиление вратарской позиции в лице Анатолия Трубина. Ну и, конечно, Михаил Мудрик и Владислав Ванат также должны помочь украинцам. Впрочем, как минимум, вингер «Челси» с хорватами не сыграет – по словам Ротаня, у него мышечная травма, игрока будут готовить к следующим матчам.

Хорваты традиционно крепки. Из первой сборной к ним прибыл на помощь юный форвард Дион Бельо. Рядом с ним наверняка сыграет Роко Шимич, которого также считают одним из европейских топ-проспектов.

Перед стартом чемпионата Европы украинцы провели один товарищеский матч, хорваты же ограничились краткосрочным сбором, и их некоторая несыгранность может привести к ошибкам в обороне.

Самый популярный букмекер Казахстана Olimpbet предлагает поставить на исход матча по следующим коэффициентам: П1 – 2.86, Х – 3.36, П2 – 2.51. Кроме того, не стоит забывать о могучей линии атаки у обоих соперников – аналитики Olimpbet считают, что ставка на ТБ (2,5) забитых голов за 2.11 также имеет право на жизнь.

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Евро-2023 (до 21 года). Бельгия – Нидерланды. 21 июня, 22:00

Очень симпатичная вывеска. Команды сыграют в первом туре в своей группе А в Тбилиси, и матч наверняка доставит немало удовольствия болельщикам.

В составах обеих сборных хватает сформировавшихся исполнителей. Например, Шарль де Кетеларе из "Милана" и Николас Раскин из "Рейнджерс" у Бельгии, Кеннет Тейлор из "Аякса" и Джошуа Зиркзее из "Болоньи" у Нидерландов.

Обе команды в квалификационном отборе к финальной стадии Евро катком прошлись по оппонентам. Эксперты самого народного букмекера Olimpbet считают, что должны забить обе команды – кэф на это 1.74. В целом же расклады на этот матч не в пользу Бельгии: П1 – 3.34, Х – 3.64, П2 – 2.22.

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