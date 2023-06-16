Матчи с участием сборных Англии, Франции и Украины – в кэфах Olimpbet

С каким счетом родоначальники футбола унизят более слабых соперников, как покажет себя Украина во главе с новым тренером и колоссальный коэффициент на победу Гибралтара – в аналитике от самого популярного казахстанского букмекера на игры в группах В и С.

Группа C. Мальта – Англия. 17 июня, 00:45

Первые два матча отбора в своей группе Англия выиграла (в том числе важнейший гостевой против Италии), мальтийцы же дважды проиграли. Безусловно, класс команд несопоставим, о чем говорят и цифры на исход поединка в линии народного букмекера Казахстана Olimpbet: П1 – 60, Х – 16, П2 – 1.04.

Несмотря на усталость после длинного сезона, для поездки на Мальту главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал практически всех сильнейших. И здесь практически наверняка можно ставить на гол в исполнении Гарри Кейна, который забивал в обоих предыдущих поединках отборочного цикла. Коэффициент на такой вариант – 1.28.

На тотал первого тайма больше 1,5 аналитики Olimpbet дают кэф 1.83. Вряд ли Англия станет долго присматриваться к оппоненту и постарается устроить мальтийцам настоящую голевую головомойку, без каких бы то ни было прелюдий.

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Группа C. Северная Македония – Украина. 17 июня, 00:45

В первой игре отбора украинцы проиграли Англии, в то время как македонцы победили Мальту. И в дебютном официальном матче на посту главного тренера Сергея Реброва желто-синим нужна только победа.

У гостей просто устрашающая для македонской обороны линия атакующих игроков: Довбик, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик. Неудивительно, если игру в Скопье гости начнут первым номером, и дальше уже все будет зависеть от того, как четко отработает защита хозяев и насколько болезненными будут их контратаки.

Olimpbet предлагает поставить на этот поединок со следующими коэффициентами: П1 – 4.09, Х – 3.49, П2 – 1.95. Любопытным выглядит вариант ставки на тотал первого тайма больше (1) за 2.19. Тем более, что стартовый штурм от мотивированных украинских парней более чем возможен.

Интересной также является ставка на гол в матче авторства Артема Довбика с кэфом 3. Ребров наверняка выпустит таранного форварда украинцев в старте, и он, ставший лучшим бомбардиром недавно завершившегося национального чемпионата, вполне способен забить.

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Группа B. Греция – Ирландия, 17 июня, 00:45

В первом туре отбора греки не испытали проблем в гостях со слабейшим Гибралтаром (3:0), ирландцы же дома самоотверженно сражались против Франции, лишь единожды пропустив во втором тайме.

Греки знамениты тем, что их излюбленной тактикой является оборонительная игра вторым номером. Многие называют это антифутболом. Но, как говорится, на вкус и цвет. Как минимум, воины Эллады верны себе почти всегда, и ТБ в матчах с их участием – это настоящий подвиг. Вот и в этом поединке поставить на тотал меньше 2,5 голов в матче можно за 1.56.

В целом же аналитики Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на исход поединка: П1 – 2.23, Х – 3.14, П2 – 3.59.

Ирландцы в чем-то под стать хозяевам. Они не любят форсировать события, предпочитают типичный британский футбол с большим количеством кроссов. В игре с таким "засушливым" оппонентом, как греки, все это грозит превратиться в некое подобие легкой атлетики с мячом. Победу может принести любая ошибка. И уж точно вряд ли в первом тайме обе команды будут буянить у чужих ворот. Поставить на ничью в первые 45 минут в линии Olimpbet можно по коэффициенту 1.99.

Группа B. Гибралтар – Франция, 17 июня, 00:45

Сколько голов будет забито в этом поединке, зависит исключительно от желания французских футболистов. Понятно, что Гибралтар, наряду с Андоррой являющийся едва ли не самой слабой национальной командой Европы, будет сопротивляться, пока есть силы. Но уж очень полярен уровень мастерства исполнителей.

Об этом кричат и цифры в линии Olimpbet на исход поединка: П1 – 100, Х – 27, П2 – 1.01.

Уругвайский тренер хозяев Хулио Рибас стоит перед задачей практически нерешаемой: как сделать так, чтобы счет был не слишком унизительным для его команды. Понятно, что французы могут выпустить многих игроков ротации. Но даже запасные Франции – небожители по сравнению с парнями в футболках Гибралтара.

Во втором тайме у гибралтарцев традиционно "кончается бензин". Все игроки их сборной – любители, играют в местном первенстве. Если французы захотят – во второй половине встречи они окончательно "отдоминируют" бедолаг. Поставить на тотал голов больше (3) во втором тайме в Olimpbet предлагается по коэффициенту 1.97.

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