"Манчестер Сити" – "Реал": кто останется за бортом турнира?

Ответная битва фаворитов Лиги чемпионов – в кэфах Olimpbet.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания). 18 мая, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:1.

На "Сантьяго Бернабеу" обе команды продемонстрировали футбол высочайшего уровня, достойного финала. Поражения в Мадриде не заслуживала ни одна из сторон, поэтому ничья в первом матче – наиболее закономерный результат.

Увы, но до решающей стадии Лиги чемпионов доберется только один из главных фаворитов турнира. Или "Реал" продолжит борьбу за свой 15-й трофей, или "Манчестер Сити" во второй раз в своей истории выйдет в финал самого престижного еврокубка.

Вроде бы "горожане" добились приемлемого результата на выезде. Однако с упразднением правила выездного гола команде Пепа Гвардиолы теперь для преодоления полуфинального барьера в ответном матче будет недостаточно просто сохранить свои ворота на замке.

"Ман Сити" необходимо забивать. Впрочем, для англичан это не проблема: ни в одном из матчей плей-офф ЛЧ-2022/23 "небесно-голубые" не уходили с поля без гола. Но ведь у "сливочных" с результативностью тоже полный порядок: "галактикос" вообще забивали в каждой из 11-ти лигочемпионских игр текущего сезона.

В общем, есть все предпосылки снова увидеть атакующий футбол, с массой опасных моментов и результативных действий: Тот (2.5) М – 2.41, Б – 1.61. А фаворитом матча в Манчестере, причем явным, эксперты Olimpbet считают хозяев: П1 – 1.63. Х – 4.39, П2 – 5.19.

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