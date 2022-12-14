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"Максимальный драйв" вновь раздает призы. Успейте забрать свой

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 16:42
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Крутой заезд от Olimpbet продолжается, и на кону очередная Toyota Land Cruiser 300. Не пропустите трансляцию розыгрыша сегодня вечером.

Даже если за окном морозно, на YouTube-канале Olimpbet.kz вновь будет горячо. Призы в прямом эфире будут литься рекой. Land Cruiser 300, модные гаджеты Apple и фрибеты найдут своих владельцев. Это предпоследний в этом году розыгрыш, поэтому успейте сделать ставки и получить заветные билеты для участия в акции.

Не пропустите эфир "Максимального драйва" сегодня в 19:00.

Ссылка на эфир

Правила "Максимального драйва" предельно просты: 

- делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet от 2000 тенге и выше; 

- сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш; 

- получайте призы от Olimpbet! 

Общий призовой фонд акции "Максимальный драйв" - 2,5 миллиарда тенге. Подробности акции - здесь

Напоминаем, что собирать ординары и экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet.kz. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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