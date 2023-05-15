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"Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого

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Сегодня 20:37
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15 мая состоится заключительный матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Лестер" примет "Ливерпуль".

АПЛ. 36-й тур. "Лестер Сити" – "Ливерпуль". 16 мая, 01:00 (время Астаны).

36-й тур английской Премьер-лиги закрывает очень интересный матч, невероятно важный для обеих команд.

"Лестер" сейчас находится в зоне вылета, а в случае поражения точно там останется и заметно осложнит себе борьбу за выживание. "Ливерпуль" же, если проиграет, практически лишится последних шансов на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.

В общем, победа нужна и тем, и другим, а ничья не устроит ни одну из сторон. К слову, миром эти соперники расходятся крайне редко: в 20-ти предыдущих очных встречах в рамках АПЛ "лисы" и "скаузеры" делили очки между собой лишь дважды.

К новой дуэли в статусе безоговорочного фаворита подходит "Ливерпуль", выигравший шесть подряд матчей в АПЛ. Для сравнения: "Лестер" за этот же отрезок одержал в Премьер-лиге всего одну победу.

Эксперты полагают, что у гостей стадиона "Кинг Пауэр" шансов на благоприятный исход матча намного больше, чем у хозяев: П1 – 5.25, Х – 4.74, П2 – 1.6. Даже крупная победа «красных» котируется меньшим коэффициентом, чем простой выигрыш "синих" – 4.18.

Огромное преимущество мерсисайдцев ожидается и по угловым: П1 – 3.6, Х – 10.5, П2 – 1.42.

И лишь в плане желтых карточек прогнозируется перевес коллектива Дина Смита: П1 – 2.1, Х – 3.7, П2 – 2.85. Но это преимущество весьма сомнительное.

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