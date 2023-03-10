10 марта одна из серий в плей-офф КХЛ может завершиться, но три другие точно продолжатся. Что по этому поводу думают аналитики Olimpbet?

"Авангард" (Омск) – "Сибирь" (Новосибирск). 10 марта, 19:30 (время Астаны)

Счет в серии – 3:1

"Сибирь" за здравие начала противостояние с "Авангардом" – с победы в первом выездном матче. Однако затем новосибирцы уступили трижды подряд, в том числе два раза дома, и теперь "горят" в серии, которая имеет все шансы закончиться уже сегодня.

"Ястребы" прибавляют с каждым матчем, обе встречи в гостях они выиграли более чем заслуженно. "Сибирь" же, похоже, весь свой запал растратила в регулярном чемпионате. Команда Андрея Мартемьянова выглядит эмоционально опустошенной и подсевшей физически, а ведь идет лишь первый раунд плей-офф.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что пятый матч между омичами и новосибирцами станет последним в серии, отдавая серьезное предпочтение "Авангарду": П1 – 1.88, Х – 3.9, П2 – 3.95.

А на проход "ястребов" в четвертьфинал Кубка Гагарина кэф и вовсе ничтожный – 1.03, против 11.5 у "Сибири".

Еще один занятный момент: в противостоянии этих соперников наименее результативными пока оказываются вторые периоды матчей, на которые пришлась лишь четвертая часть от всех заброшенных шайб – 5 из 20.

Тем не менее аналитики полагают, что на этот раз именно вторая 20-минутка окажется самой голевой: 1-й период – 4.8, 2-й период – 3.35, 3-й период – 3.6.

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск). 10 марта, 20:00

Счет в серии – 2:2

В уральском споре пока наблюдается абсолютное равенство, и есть все шансы увидеть в этой паре семиматчевое соперничество. Силы противников абсолютно равны, как и их шансы на итоговый успех.

Если судить по счету, "магнитка" откровенно провалила четвертый матч серии, всухую уступив на своем льду 0:4. Но в той игре было все далеко не так однозначно, ведь магнитогорцы заметно превзошли екатеринбуржцев по броскам – 35 на 28. Хозяев эмоционально надломил первый гол "Автомобилиста" в середине второго периода, который они пропустили, играя в большинстве. Главные проблемы "Металлурга" кроются именно в плоскости психологии.

Самый популярный в Казахстане букмекер не видит явного фаворита в пятой игре, отдавая небольшое предпочтение коллективу из Екатеринбурга: П1 – 2.24, Х – 3.85, П2 – 3.

Приблизительно равными видятся и шансы на выигрыш всей серии: Проход "Автомобилиста" – 1.83, Проход "Металлурга" – 1.97.

А вот в вероятность дополнительного времени в ближайшем матче эксперты почти не верят, несмотря на то что команды уже дважды по ходу противостояния выходили за рамки трех периодов: Овертайм: будет – 3.85, не будет – 1.25.

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва). 10 марта, 22:30

Счет в серии – 2:2

Четвертый матч этого сражения получился безумно интересным, с ярким сюжетом и драматической развязкой. "Динамовцы" вели на своей площадке со счетом 2:0, затем 3:2, после чего уступали 3:4, но смогли перевести выяснение отношений в овертайм, в котором пропустили роковую шайбу – 4:5 (ОТ).

Такая победа наверняка придаст "торпедовцам" дополнительных сил, и они сделают все возможное, чтобы выиграть домашнюю встречу и впервые повести в серии с "бело-голубыми".

Эксперты Olimpbet полагают, что у нижегородцев неплохие шансы на то, чтобы одержать победу в пятом матче: П1 – 2.5, Х – 3.7, П2 – 2.7.

При этом, по мнению аналитиков, перспективы команды Алексея Кудашова продолжить борьбу в Кубке Гагарина все же немного предпочтительнее, чем у коллектива Игоря Ларионова: Проход "Динамо" – 1.82, Проход "Торпедо" – 1.98.

ЦСКА (Москва) – "Северсталь" (Череповец). 10 марта, 22:30

Счет в серии – 2:2

В действующего обладателя Кубка Гагарина было выпущено немало критических стрел по ходу серии с "Северсталью", особенно после того, как череповчане повели в противостоянии с ЦСКА.

Но в четвертом матче "армейцы", похоже, разозлились сами на себя и показали свою реальную силу, добившись красивейшей выездной победы со счетом 9:3! От такого удара "сталевары", не имеющие большого опыта выступления в плей-офф, могут и не оправиться.

Аналитики Olimpbet видят в "красно-синих" безоговорочных фаворитов пятой игры: П1 – 1.51, Х – 4.9, П2 – 5.8.

Но вот в то, что москвичам удастся повторить или тем более превзойти свою результативность, продемонстрированную в предыдущей встрече, верят не особо: ЦСКА (5) бол – 5.94.

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