Кто убежит в отрыв, а кому удастся сравнять счет в серии?

7 марта в четырех парах Кубка Гагарина пройдут четвертые матчи серии 1/8 финала. Способности команд проявить себя проанализировал Olimpbet.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Третьи матчи

"Адмирал" (Владивосток) - "Салават Юлаев" (Уфа). 7 марта, 15:30

Счет в серии - 2:1

"Моряки" не сдаются: вернувшись из Уфы с равным счетом в серии, дальневосточники выиграли первый домашний матч и снова повели в противостоянии с клубом из Башкортостана.

Третье поражение поставит "Салавата Юлаева" на край пропасти, так что без какого-либо нагнетания ситуации смело можно сказать, что ближайший матч во Владивостоке станет для команды Виктора Козлова важнейшим в текущем сезоне.

Но и "Адмиралу" мотивации не занимать, ведь он никогда в своей истории еще не преодолевал первый раунд плей-офф и даже не выигрывал больше двух матчей в серии. Теперь у коллектива Леонида Тамбиева появилась прекрасная возможность исправить оба этих пробела.

Самый популярный букмекер страны считает гостей фаворитами четвертого матча, хотя нельзя сказать, что совсем не оставляет шансов хозяевам: П1 – 3.6, Х – 3.6, П2 – 2.06.

Стоит также отметить тот факт, что два из трех предыдущих матча серии не уместились в 60 минут игрового времени. Однако в вероятность третьего овертайма в споре между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" аналитики верят не особо: Овертайм: будет - 3.55, Овертайм: не будет -1.29.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань). 7 марта, 20:00

Счет в серии - 1:2

В этой паре предсказуемо все встает на свои места. "Нефтехимику" удалось удивить хоккейную общественность в первом казанском матче, выиграв его в овертайме (3:2 ОТ), но это лишь раззадорило хоккеистов "Ак Барса", которые в двух последующих схватках победили с одинаковым счетом 4:1.

Посчитали ли нижнекамцы свою миссию в противостоянии со "старшим братом" выполненной, во многом покажет четвертый матч серии между соседями. Эксперты Olimpbet полагают, что "Ак Барс" укрепит свое преимущество и, скорее всего, выиграет четвертый матч: П1 - 3.95, Х - 4, П2 - 1.86.

При этом ближайшая игра, по мнению аналитиков, не будет особо результативной: Тотал (5.5) мен – 1.4, Тотал (5.5) бол – 2.82.

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"Динамо" (Минск) – СКА (Санкт-Петербург). 7 марта, 22:30

Счет в серии - 1:2

И здесь андердог сначала пошумел, а потом начал получать по полной программе. Но если во втором питерском матче минчане еще оказывали какую-то видимость сопротивления гранду, то в первой домашней встрече «зубры» были совсем беспомощны и даже не смогли ни разу забить - 0:4.

Впрочем, в четвертом матче серии повторения «сухого» поражения "Динамо" вряд ли стоит ждать. В состав белорусской команды вернутся отбывшие дисквалификацию канадские форварды Ник Меркли и Седрик Пакетт, так что атака минчан не будет столь беззубой, о чем свидетельствует и кэф 1.2 на исход "Обе забьют".

Все же эксперты почти не сомневаются в том, что СКА одержит третью кряду победу: П1 – 4.4, Х – 4.5, П2 – 1.69.

"Витязь" (Московская область) - "Локомотив" (Ярославль). 7 марта, 22:30

Счет в серии - 1:2

Похоже, "богатыри", выиграв их первый в клубной истории матч плей-офф, решили свою задачу на сезон полностью выполненной и резко прекратили сопротивление "железнодорожникам". Или же, напротив, это "Локомотив" пришел в себя после стартового поражения в овертайме, после чего выиграл два матча с общим счетом 10:2 и повел в серии.

Как бы то ни было, ярославский поезд теперь уже вряд ли остановить, и в четвертом матче у "Локо" есть все шансы окончательно деморализовать противника. Однако нельзя сказать, что аналитики Olimpbet безоговорочно верят в победу коллектива Игоря Никитина: П1 - 4.4, Х - 3.95, П2 - 1.78.

Лишь в одном из трех предыдущих матчей удавалось отличиться обеим командам. Тем не менее, эксперты верят, что на этот раз шайбы будут забрасывать и те, и другие: Обе забьют: да - 1.23, Обе забьют: нет - 3.75.

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