Кто станет первым финалистом Лиги наций?

Olimpbet предлагает расклады на полуфинальный матч турнира Нидерланды - Хорватия.

Нидерланды – Хорватия. 15 июня, 00:45 (время Астаны)

Пока абсолютное большинство европейских сборных готовится к проведению июньских матчей квалификации континентального первенства, четверка лучших команд по итогам групповой стадии Лиги наций в те же сроки будет определять победителя турнира.

В первом полуфинале турнира сойдутся соперники из Нидерландов и Хорватии. Команды объединяет то обстоятельство, что на чемпионате мира в Катаре обе поочередно противостояли Аргентине, которая в четвертьфинале одолела голландцев, на следующей стадии разгромила хорватов, а затем и завоевала трофей. Но теперь одна из этих сборных точно будет играть в финале, пусть и не столь престижного турнира, как мундиаль.

Что же до личных взаимоотношений "летучих голландцев" и "пламенных", то тут наблюдается равенство – каждый их соперников выиграл по одному матчу. Только существенная разница заключается в том, что Нидерланды были сильнее в товарищеской встрече 2008 года, а Хорватия – в матче за бронзовые медали ЧМ-1998.

"Оранжевым" выпало принимать "шашечных" на своем поле, что, конечно же, повышает их шансы на успех. Вот и эксперты Olimpbet видят в коллективе Рональда Кумана явного фаворита предстоящего сражения: П1 – 2.02, Х – 3.45, П2 – 3.9. Сам же матч на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме ожидается "низовым": Тот (2.5) М – 1.7, Б – 2.22.

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