Короли на стадионе: три титульных боя на Hardcore FC

24 февраля состоится крупнейший турнир по кулачным боям промоушена Hardcore FC. Расклады на главные поединки вечера от Olimpbet - далее в материале.

В главном событии зрителей ожидает бой за чемпионство в легком весе. Обладатель титула Мартин Лютер Джуарян сойдется с непобежденным претендентом Саматом Кыргызом Абдырахмановым.

Несмотря на статус чемпиона, аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet дают расклад в пользу претендента: П1 - 1.22, П2 - 3.84. Почему так высока вероятность смены владельца титула?

Мартин Джуарян - неоспоримый чемпион легкой весовой категории. Кроме кулачных боев Лютер имеет опыт в профессиональном боксе (рекорд 5-0) и ММА (рекорд 1-0).

Его путь к титулу был тяжел и тернист: после не самого выдающегося начала карьеры в Hardcore он смог переродиться - фанаты кулачных боев навсегда запомнят его замечательную дилогию с тогдашним чемпионом Дмитрием Климовым. После победы в ответном поединке Джуарян превратился в настоящую звезду легкого веса.

Мартин - крайне дисциплинированный боец, который обладает большим уровнем бойцовского IQ и по ходу боя вскрывает слабые стороны противника, методично "разбирая" оппонента. Лютер - сильный и быстрый легковес в расцвете сил, который уже защищал пояс. Но по какой причине он считается аутсайдером поединка? Дело здесь не в слабости чемпиона, а в силе претендента.

Самат Абдырахманов ­- обладатель Гран-при 2-го сезона Hardcore FC, чемпион России по боксу, победитель российских и международных состязаний, успевший завоевать уважение среди зрителей кулачных боев. Он получил известность за счет невероятно жесткого и эффектного стиля.

После просмотра боев Кыргыза возникает куда больше уверенности, что он способен завершить схватку одним ударом. Вот почему тактически выверенный план Джуаряна может в любой момент закончиться от четкого попадания непобежденного нокаутера.

Тут нужно отметить: в пользу Мартина все же играет тот факт, что он чемпион с железным характером, побывавший в разных передрягах. Это, вероятно, поможет ему выстоять под натиском Самата, который еще не встречал соперника столь высокого уровня.

Поклонникам кулачных боев будут также интересны две другие схватки за титул на Hardcore FC. Обладатель одного из самых нокаутирующих ударов в лиге Лендруш Леко Акопян попытается оспорить первенство в полусредней категории у одного из самых несгибаемых и волевых бойцов Ильдара Хантера Ишимбаева. И вновь коэффициенты у Olimpbet складываются в пользу претендента: П1 - 1.28, П2 - 3.35.

В другом поединке за пояс зрителей ждет динамичный бой полулегковесов. Чемпион Hardcore Boxing Ислам Профессор Думанов выйдет против чемпиона Hardcore FC Тимура Золотого Мусаева. Здесь расклад - в пользу обладателя титула: П1 - 2.77, П2 - 1.39.

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