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Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу?

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В битве за трофей сойдутся "Астана" и "Ордабасы.

В субботу, 25 февраля, определится обладатель первого трофея казахстанского футбольного сезона.

Футбол. Суперкубок Казахстана

"Астана" (Астана) - "Ордабасы" (Шымкент). 25 февраля, 15:00

По уже сложившейся традиции футбольный сезон в Казахстане стартует сразу с розыгрыша трофея - Суперкубка страны. Приз между собой разыграют действующий чемпион КПЛ и обладатель Кубка страны - "Астана" и "Ордабасы" соответственно.

Формально матч состоится на нейтральном поле, но "Астана Арена" - домашний стадион столичной команды, искусственный газон которого прекрасно знаком местным игрокам. Плюс родные болельщики, явно соскучились за зиму по футболу, поэтому будут гнать своих любимцев вперед с удвоенной энергией.

Эти обстоятельства, как и серьезный статистический перевес семикратных чемпионов страны в противостоянии с шымкентцами, несомненно, дают определенное преимущество "Астане", что и подтверждают коэффициенты в линии на матч от самого популярного в Казахстане букмекера: П1 - 2.02, Х - 3.44, П2 - 3.64.

Однако не лишним будет напомнить, что перед прошлогодним завоеванием Кубка РК в полуфинале турнира "Орда" обыграла как раз "Астану", причем на ее поле. А затем там же, на "Астана Арене", в эпической битве с "Акжайыком" завоевала и трофей. Можно сказать, что столичный стадион приносит южанам удачу - на нем они одержали обе свои главные победы в истории клуба: помимо Кубка-2022, был еще и Суперкубок-2012.

"Ордабасы" провел очень мощную трансферную кампанию, подписав в зимний заявочный период нескольких звездных по меркам Казахстана футболистов. Если главному тренеру южан Александру Седневу удастся их быстро встроить в командную игру, "Астане" придется очень непросто. Да и без поддержки своих темпераментных болельщиков "Орда" точно не останется. "Астана", конечно, выглядит фаворитом предстоящего матча, но если трофей в итоге уедет в Шымкент, то вряд ли это будет суперсенсацией.

Эксперты Olimpbet сомневаются, что матч получится богатым на голы: Тотал (2.5) М - 1.76, Б - 2, хотя кэф на ставку "Обе забьют: да" ниже, чем на "Обе забьют: нет" - 1.84 против 1.9.

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Метки:
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