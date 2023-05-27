Кому достанется футбольное золото Германии?

27 мая состоится 34-й, заключительный, тур первенства немецкой Бундеслиги, по результатам которого определится судьба чемпионского титула. Матчи с участием "Боруссии" и "Баварии" - в аналитике Olimpbet.

Бундеслига. 34-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц". 27 мая, 19:30 (время Астаны)

Четыре года судьба "серебряной салатницы" не решалась в заключительном туре Бундеслиги. А уж ситуации, когда фаворитом в споре за чемпионство была не "Бавария", не наблюдалось с сезона-2011/12.

Именно тогда в последний раз чемпионом Германии стала дортмундская "Боруссия", которой в то время рулил не кто иной, как Юрген Клопп. Все последующие десять лет за "красной машиной" было не угнаться, и она, как правило, финишировала первой задолго до финиша первенства.

Но теперь все в руках, ногах и головах дортмундских футболистов, которых домашняя победа над "Майнцем" сделает сильнейшим немецким клубом - в девятый раз в его истории.

"Карнавальники" откровенно доигрывают сезон, уже несколько туров не имея турнирной мотивации. Четыре поражения подряд - яркое тому подтверждение. Но на битву с без пяти минут чемпионом "Майнц" собраться точно способен, тем более что его игроки наверняка будут простимулированы третьей стороной - то есть, "Баварией". Ее, между прочим, сейчас возглавляет Томас Тухель, начинавший самостоятельную тренерскую карьеру как раз в "Майнце", а затем работавший и в Дортмунде. Такие вот хитросплетения.

"Шмели" выиграли у "карнавальщиков" четыре предыдущих очных битвы, но победа в ближайшем матче нужна «черно-желтым», пожалуй, как никогда прежде. И эксперты Olimpbet видят в "Боруссии" безоговорочного фаворита этой встречи, практически не сомневаясь в ее успехе: П1 - 1.17, Х - 9, П2 - 14. Более того, самый надежный букмекер Казахстана почти уверен в победе хозяев с перевесом минимум в два гола: Ф1 (-1.5) - 1.47.

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"Кельн" - "Бавария". 27 мая, 19:30

Параллельно с главным конкурентом в борьбе за титул свой матч будет проводить и пока еще действующий чемпион Германии. Причем "Баварии" предстоит сыграть всего в каких-то ста километрах от Дортмунда - в Кельне, где мюнхенцы сразятся с одноименным клубом.

"Козлы" давно решили главную задачу на сезон - сохранили прописку в первой Бундеслиге. Сейчас они идут десятыми и в лучшем случае поднимутся на девятое место, в худшем - опустятся на 11-ю строчку.

"Боруссии" вряд ли стоит ждать помощи от соседей, которые проиграли "Баварии" восемь подряд домашних матчей с общим счетом 4:23. Правда, в текущем сезоне «Кельн» сумел зацепить ничью в Мюнхене - 1:1. Но это обстоятельство, пожалуй, лишь разозлит самый титулованный клуб Германии, которому необходимо не только побеждать самому, но и рассчитываться на осечку "Боруссии".

Аналитики полагают, что "красная машина" в Кельне не забуксует: П1 - 7.5, Х - 6.36, П2 - 1.34. При этом матч на арене "Райн-Энерги" ожидается не просто "верховым", а сверхрезультативным: Тот (3.5) М - 2.28, Б - 1.68.

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