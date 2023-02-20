20 февраля стартует заключительная неделя регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги-2022/23. Главные интриги понедельника и коэффициенты от Olimpbet.

КХЛ. Регулярный чемпионат. "Авангард" (Омск) – "Барыс" (Астана)

20 февраля, 19:30

В путешествие по Сибири (после Омска "барсы" едут в Новосибирск) астанчане отправляются уже без шансов на выход в плей-офф. За три оставшихся матча "регулярки" отставание "Барыса" от последнего кубкового места на "Востоке" составляет семь очков, и такой дефицит даже математически не отыгрывается.

"Авангард" же еще вовсю сражается за победу в дивизионе Чернышева и в случае успеха в матче с казахстанцами сравняется по набранным баллам с пока лидирующей там "Сибирью". Поэтому "ястребам" на финише "гладкого" сезона каждое очко чрезвычайно важно.

Ясное дело, в таких условиях уровень настроя соперников на матч несопоставим, хотя, с другой стороны, на гостей совершенно не будет давить груз ответственности, они сыграют в свое удовольствие.

Впрочем, на стороне хозяев предстоящего сражения будет не только разница в мотивации, но и статистика сезона-2022/23, которая также сильно в пользу "ястребов": "Барыс" смог одолеть в текущем чемпионате омичей лишь однажды – в самом первом матче на старте сезона, когда "Авангард" проигрывал всем подряд. Четыре последующих встречи остались за сибиряками, в том числе одна сухая победа со счетом 6:0.

Эксперты Olimpbet видят в "Авангарде" безоговорочного фаворита матча, предлагая в линии такие коэффициенты: П1 – 1.71, Х – 4.3, П2 – 4.4.

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ЦСКА (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород). 20 февраля, 22:30

Если в матче "Авангард" – "Барыс" турнирный интерес будет только у одной из сторон, то встреча между "армейцами" и "автозаводцами" принципиальна для обеих команд.

Но для ЦСКА победа будет все же важнее, так как москвичи соперничают с ярославским "Локомотивом" за итоговое лидерство в дивизионе Тарасова, а его победитель в сводной таблице будет находиться все равно выше "Торпедо", сколько бы очков он ни набрал.

В сезоне-2022/23 действующему обладателю Кубка Гагарина приходится очень непросто в соперничестве с нижегородцами. Уверенно выиграв первый матч регулярного чемпионата, затем ЦСКА потерпел от "Торпедо" два поражения. Еще одна неудача заметно осложнит "армейцам" задачу забрать себе второй номер посева в конференции.

В этом споре есть одна интересная закономерность: редкий матч между ЦСКА и "Торпедо" обходится без шайб, заброшенных во вторых периодах. Вот и сейчас аналитики Olimpbet полагают, что серединный игровой отрезок будет самым результативным в предстоящей игре: 1-й период – 4.8, 2-й период – 3.25, 3-й период – 3.5.

Что касается шансов на победу, то они, по мнению самого популярного букмекера в Казахстане, заметно больше у хозяев: П1 – 1.76, Х – 4.3, П2 – 4.1.

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