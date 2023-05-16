Казахстан даст бой лидеру ЧМ-2023 по хоккею

16 мая в Риге казахстанские хоккеисты встретятся с соперниками из Швейцарии. В Olimpbet рассчитали коэффициенты на третий матч наших соотечественников на чемпионате мира.

Чемпионат мира. Группа В. Швейцария – Казахстан. 16 мая, 23:20 (время Астаны).

Наши хоккеисты стартовали на мировом первенстве с важнейшей волевой победы над одним из своих основных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в дивизионе сильнейших – сборной Норвегии (4:3 ОТ).

Затем казахстанцы дали бой чехам (1:5) – и пусть ожидаемо уступили, мальчиками для битья в споре с европейским грандом точно не выглядели.

Теперь команде Галыма Мамбеталиева предстоит встреча со сборной Швейцарии – соперником не менее серьезным, чем Чехия, хотя и не столь титулованным. На ЧМ-2023 "крестоносцы" пока идут без потерь, возглавляя таблицу группы В.

Они не просто обыграли в двух стартовых матчах Словению и Норвегию, а сделали это «всухую» – со счетом 7:0 и 3:0 соответственно. Таким образом, швейцарцы остаются единственными, кто пока не пропустил на турнире ни одной шайбы.

Удастся ли казахстанским хоккеистам впервые на ЧМ-2023 зажечь красный свет за швейцарскими воротами? Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что наши парни "размочат" непробиваемую до сих пор оборону коллектива Патрика Фишера: Казахстан (0.5) бол – 1.33.

При этом, правда, букмекеры почти не сомневаются в победе сборной Швейцарии: П1 – 1.06, Х – 11.75, П2 – 26. Фаворит матча очевиден, однако у Казахстана есть победный опыт противостояния с "крестоносцами". Так почему бы его не повторить?

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