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Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 19:00
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21 мая на чемпионате мира по хоккею сборным Чехии и Швейцарии предстоит провести важный, но не решающий матч.

Группа В. Чехия – Швейцария. 21 мая, 23:20 (время Астаны)

Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому не исключено, что теперь начнется игра в кошки-мышки, с целью выбора более удобного противника по четвертьфиналу из другой группы.

Однако, в любом случае, каждая из сборных будет стремиться стать первой на групповом этапе, чтобы получить себе соперника попроще и избежать встречи на самом старте плей-офф с США, Швецией или Финляндией.

В общем, результат, конечно, будет иметь значение, но поражение для проигравшей команды фатальным не станет.

При таких обстоятельствах аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в предстоящей игре, но полагают, что у более именитой и титулованной сборной Чехии шансы на успех все же немного предпочтительнее: П1 – 2.14, Х – 4.35, П2 – 2.72.

Но не стоит забывать, что эти соперники совсем недавно встречались в Евротуре, на Чешских играх, и тогда швейцарцы одержали победу со счетом 3:2.

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