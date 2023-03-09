7 марта состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию трехлетнего контракта между футбольным клубом "Актобе" и ведущим казахстанским букмекером Olimpbet.

По словам председателя правления АО "ОФК "Актобе" Ерлана Джамантаева, в новом сезоне перед клубом поставлены самые амбициозные задачи. Помимо укрепления позиций в казахстанской премьер-лиге, команде предстоят игры в еврокубках. О планах по усилению состава рассказал главный тренер "Актобе" Андрей Карпович. Были представлены новички – всего 10 человек.

Также о своих инициативах рассказали представители Olimpbet. Самый популярный казахстанский букмекер активно занимается поддержкой и развитием отечественного спорта, и в частности футбола. Компания является официальным партнером мужской и женской сборных Казахстана, Olimpbet-чемпионата Казахстана, Olimpbet-кубка Казахстана, Olimpbet-Суперкубка. Выступает титульным спонсором восьми республиканских клубов.

Как сообщил Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям Olimpbet, за последние два с половиной года компанией был проделан большой путь по популяризации отечественного футбола. Совместно с Профессиональной футбольной лигой Казахстана и Казахстанской федерацией футбола удалось добиться трансляций всех матчей на общедоступном ТВ. На играх была внедрена технология VAR (видеопомощники судьи), а также отлажена система финансовых отчислений клубам по итогам сезона.

Андрей Жарков:

"Мы не останавливаемся на верхнеуровневой поддержке футбола и оказываем посильную помощь командам. И нам приятно объявить о еще одном громком подписании. "Актобе" – уникальный в своем роде клуб, единственный в казахстанской премьер-лиге, которому удалось по ходу сезона оформить золотой хет-трик".

По словам Жаркова, глобальная задача на сезон – создание удобной и комфортной футбольной экосистемы, в которой будут задействованы федерация, клубы, СМИ и, конечно же, болельщики. И одним из важнейших шагов в этом направлении стало решение Olimpbet оказать фан-движению ФК "Актобе" "13 сектор" финансовую поддержку в размере 20 тысяч долларов. Также представителю фан-клуба Фархату Имашеву была вручена награда "Общественное признание".

По окончании пресс-конференции прошли фотосессия и автограф-сессия игроков "Актобе" с журналистами и фанатами клуба.

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК "Актобе" – один из самых титулованных клубов Казахстана. Пятикратный чемпион страны. Трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. Многократный участник европейских турниров.