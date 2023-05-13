Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet

"Лидс" сразится за место в АПЛ, "Астон Вилла" постарается обыграть конкурента за место в еврокубках, а "Бавария" в борьбе за титул не должна заметить под ногами аутсайдера.

Бундеслига. 32-й тур. "Бавария" – "Шальке". 13 мая, 19.30 (время Астаны)

Мюнхенцы ведут отчаянную борьбу со своим извечным и самым грозным оппонентом – дортмундской "Боруссией" – за победу в сезоне Бундеслиги. И за три тура до конца "Бавария" опережает Дортмунд всего на один балл. В такой ситуации терять очки неприемлемо. Пусть даже в гостях не менее мотивированный соперник.

"Шальке" идет всего в двух очках от зоны вылета – команда, конечно же, хочет зацепиться за очки в Мюнхене. Но звучит это – будем реалистами – из области фантастики. В последних шести очных встречах "Шальке" не только ни разу не смог зацепиться за очки, но и не имеет повода хотя бы гордиться разницей мячей – подавляющие 23:0 в пользу "Баварии" красноречиво говорят о классах команд.

Думается, мюнхенцы не станут откладывать дело уничтожения оппонента в долгий ящик – не те условия, при которых можно позволить себе игру в "кошки-мышки". Для этой ситуации в линии Olimpbet на игру предусмотрен весьма привлекательный вариант – индивидуальный тотал "Баварии" в первом тайме бол (1,5) за 2.18.

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АПЛ. 36-й тур. "Лидс" – "Ньюкасл". 13 мая, 17:30

Занимающий предпоследнее, 19-е, место "Лидс" принимает "Ньюкасл", который отменно проводит сезон. Гости с деньгами новых арабских владельцев нынче выглядят роскошно, идут на пятом месте, в зоне Лиги чемпионов.

Но не спешите хоронить "Лидс". За три тура до конца сезона хозяев от спасительной 17-й позиции отделяют всего два очка. Возможности крепко схватиться за эту самую соломинку есть. А яростной мотивации игрокам перед матчем добавит новый тренер Сэм Эллардайс.

Директорат клуба уволил предыдущего наставника Хави Гарсию перед прошлым туром и экстренно нанял Биг Сэма. 68-летний ветеран тренерского цеха Англии знаменит как раз своим невероятным умением спасать команды от понижения в классе.

"Чтобы не вылететь из АПЛ, нам нужно перестать пропускать",– сказал он на днях. И действительно, в последних десяти турах лиги в каждой игре с участием "Лидса" проходила ставка "обе команды забьют".

Вряд ли Эллардайс обладает еще и мастерством Старика Хоттабыча, так что не пропустить в этой игре у хозяев наверняка не получится. Но "Лидсу" нет смысла выставлять "автобус" – очки нужны как кислород. К тому же парни забивают не так уж плохо для аутсайдеров – 44 мяча после 35 туров.

На то, что в предстоящем поединке отличатся обе команды, в Olimpbet можно поставить по коэффициенту 1.66. Любопытно также, что в последних девяти из десяти играх сезона с участием "Лидса" проходил тотал больше 2,5. Сделать ставку на такой исход в предстоящем поединке можно за 1.64.

АПЛ. 36-й тур. "Астон Вилла" – "Тоттенхэм", 13 мая, 20.00

Обе команды сражаются за столь желаемый слот для участия в розыгрыше Лиги Европы на следующий сезон. Перед матчем их разделяют всего три очка – у "Астон Виллы" их 54, у "Тоттенхэма" – 57.

Во второй части сезона хозяева набрали хорошую форму. Немного подпортили ситуацию два поражения подряд от "МЮ" и "Вулверхэмптона", но до этого у бирмингемцев было целых десять подряд матчей без поражений, восемь из которых – победные. Так что сейчас хозяевам просто жизненно необходимо побеждать «шпор». Последние к тому же притормозили очень не вовремя, под самый конец сезона – только одна победа в последних пяти поединках при трех поражениях и ничьей.

Причиной неудач гостей видится натуральная чехарда на тренерском мостике. После увольнения Антонио Конте там сейчас настоящая неразбериха с "и.о". Все это неслабо дизморалит Кейна и его коллег. Наблюдая вживую последние игры "Тоттенхэма", можно заметить, что команда – особенно пропустив – просто-напросто начинает страдать на поле и почти не способна собраться вновь.

Думается, у "Астон Виллы" есть отменный шанс обыграть лондонцев. Поставить на этот исход в Olimpbet можно по коэффициенту 2.3. Те же, кто верят в гений Кейна, могут поставить на победу "Тоттенхэма" за 3.08. В обоснование им – тот факт, что "Тоттенхэм" в последние годы выиграл восемь подряд очных встреч против "Астон Виллы" во всех турнирах.

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