"Флорида" размочила счет в финальной серии Кубка Стэнли

Olimpbet анализирует, удастся ли «пантерам» выровнять положение в четвертом противостоянии с "Вегасом".

"Флорида Пантерс" – "Вегас Голден Найтс". 11 июня, 06:00 (время Астаны)

Счет в серии – 1:2.

Главный итог третьего матча финала: серия точно еще вернется в Парадайс. "Флорида" победила в первой домашней встрече, а это значит, что решающее противостояние Кубка Стэнли продлится не меньше пяти игр.

"Пантеры" в третий раз за сезон-2022/23 оказались сильнее «золотых отбросов» на своем льду – дважды это произошло по ходу регулярного чемпионата, а теперь и в плей-офф.

Хотя эта победа далась команде Пола Морриса намного сложнее обеих предыдущих. Еще за две с небольшим минуты до окончания третьего периода хозяева уступали, но заменили вратаря Сергея Бобровского полевым хоккеистом. И уже в формате 6х5 счет сравняли, переведя выяснение отношений в овертайм, где успех сопутствовал "Флориде".

Если же взглянуть на статистику третьего матча, то "Вегас" выглядел предпочтительнее "пантер" практически по всем ее основным показателям: чаще бросал по воротам (27-23) и выигрывал вбрасывания (34-31), блокировал броски соперника (31-17) и совершал силовые приемы (17-16).

Так что, в отличие от "Вегаса", который обе домашние встречи выиграл в одну калитку (5:2 и 7:2), "Флориде" первая победа в серии досталась неимоверным трудом. Хотя, возможно, «пантерам» удалось добиться перелома в противостоянии. В этом смысле весьма показательной будет следующая игра, которая также состоится на льду финалиста от Восточной конференции.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в четвертом матче, но все же отдают небольшое предпочтение "Флориде": П1 – 2.33, Х – 4.1, П2 – 2.65.

Немного улучшили свои перспективы "пантеры" и во всей серии, однако, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, шансов на завоевание Кубка Стэнли у "Вегаса" по-прежнему несравненно больше. Проход: 2Флорида Пантерс" – 3.02, "Вегас Голден Найтс" – 1.38.

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