"Флорида" - без права на ошибку, "Вегас" - в шаге от титула

Olimpbet дает расклады перед пятым матчем финала Кубка Стэнли, который может оказаться последним в серии.

"Вегас Голден Найтс" – "Флорида Пантерз". 14 июня, 06:00 (время Астаны)

Счет в серии – 3:1.

Выиграв один из гостевых матчей, "Вегас", вероятно, сделал определяющий шаг к завоеванию главного трофея в мире профессионального хоккея. Для победы в розыгрыше Кубка Стэнли- 2023 "золотым отбросам" осталось одержать одну победу. Никто не говорит, что это будет сделать легко, однако у "Флориды" ситуация несравненно тяжелее: "пантеры" вообще не имеют права на ошибку, и первое же поражение станет для них фатальным.

Команда Пола Морриса, на зубах вытащившая победу в третьей игре серии, вчистую провалила старт четвертой встречи. К середине матча хозяева уступали 0:3. Путем неимоверных усилий две шайбы им удалось отквитать, однако на большее "пантер" не хватило.

При этом "Флорида" была ничуть не хуже "Вегаса" статистически, нанеся с гостями из Невады одинаковое количество бросков по воротам (31-31) и чаще выигрывая вбрасывания (36-31). Однако "золотые отбросы" оказались продуктивнее в реализации своих моментов, поэтому они более чем заслуженно ведут в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Положение "пантер" близко к безнадежному, ведь они еще никогда в истории противостоянии с "Вегасом" не выигрывали на его территории – семь поражений из семи. Пожалуй, "Флориде" остается уповать лишь на то, что любая серия рано или поздно заканчивается.

Впрочем, эксперты Olimpbet практически не верят в то, что финал Кубка Стэнли еще вернется в Санрайз, считая "Вегас" явным фаворитом пятой встречи. Победитель матча: "Вегас Голден Найтс" – 1.65, "Флорида Пантерс" – 2.22. Что касается прогноза самого надежного букмекера Казахстана на всю серию, то он для "пантер" совсем уж неутешительный. Проход: "Вегас Голден Найтс" – 1.05, "Флорида Пантерс" – 9.5.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.