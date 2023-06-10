Финал Лиги чемпионов: расклады Olimpbet на главный футбольный матч сезона

"Манчестер Сити" или "Интер"? В ночь с субботы на воскресенье по времени Астаны произойдет развязка самого престижного еврокубка.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Интер" (Италия). 11 июня, 01:00 (время Астаны)

В финалы еврокубков-2022/23 вышли три итальянские команды. Но две из них свои решающие битвы уже проиграли: "Рома" уступила "Севилье" в Лиге Европы, "Фиорентина" не справилась с "Вест Хэмом" в Лиге конференций.

Все надежды поклонников "кальчо" теперь связаны с миланским "Интером", которому предстоит главное сражение за самый престижный из евротурниров. При этом и соперник у "нерадзурри" будет наиболее мощным и мастеровитым, сильнейший клуб Англии, а может, и всего мира – "Манчестер Сити".

Для "горожан" победа в Лиге чемпионов – больная тема. При Пепе Гвардиоле манкунианцы катком проходятся по противникам из АПЛ, регулярно пополняют клубный музей английскими кубками, однако для обретения статуса сильнейшей команды континента МС постоянно чего-то не хватает.

Последние десять сезонов "Ман Сити" неизменно выходил в плей-офф ЛЧ, дважды добирался до полуфиналов и один раз играл даже в финале. Но среди завоеванных евротрофеев в коллекции "небесно-голубых" по-прежнему значится одинокий Кубок УЕФА, взятый ими в далеком 1970-м году.

У "Интера" же подобных комплексов нет: одну только Лигу (Кубок) чемпионов миланцы выигрывали трижды, столько же раз прибирали к рукам и Кубок УЕФА.

Однако безоговорочным фаворитом финала, который состоится в Стамбуле, эксперты Olimpbet называют "Манчестер Сити": П1 – 1.49, Х – 4.83, П2 – 7.05. При этом самый надежный букмекер Казахстана склоняется к тому, что матч на арене "Ататюрк Олимпьят" будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.16, Б – 1.75.

Аналитики прогнозируют внушительное преимущество англичан и по угловым: П1 – 1.29, Х – 11.5, П2 – 4.7. А вот по желтым карточкам фаворит – "Интер": П1 – 3.1, Х – 4.4, П2 – 1.82.

В 2005-м году Стамбул подарил нам один из ярчайших за всю историю еврокубков финал Лиги чемпионов, в котором тоже встречались клубы из Италии и Англии. Тогда "Милан" к перерыву громил "Ливерпуль" со счетом 3:0, но трофей в итоге достался "скаузерам". Спустя 18 лет ждет красивого развития истории?

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