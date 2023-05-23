Канада и Чехия, Швеция и США. Более яркое завершение группового турнира чемпионата мира по хоккею с шайбой сложно придумать.

Группа В. Канада – Чехия. 23 мая, 19:20 (время Астаны)

Вопрос с попаданием в плей-офф обе сборные благополучно решили заранее. С другой стороны, ни канадцы, ни чехи уже не смогут занять первое место в группе В, которое также досрочно обеспечили себе швейцарцы.

А это значит, что у них не выйдет заполучить себе в соперники по четвертьфиналу четвертую команду из восьмерки А, которой станет либо Германия, либо Дания – третьего не дано.

А выбирать себе противника из трех оставшихся – США, Швеции или Финляндии – это уже дело вкуса, скорее даже, игра в рулетку.

Так что на команды, по большому счету, не будет давить груз ответственности за результат, и есть все шансы насладиться зрелищным, разухабистым хоккеем, с акцентом на атаку.

Эксперты Olimbet полагают, что у североамериканцев шансы на успех более предпочтительны. Победитель матча: Канада – 1.52, Чехия – 2.5. Очень привлекательной выглядит ставка П1 и тотал 5,5 бол с кэфом 2.92.

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Группа А. Швеция – США. 23 мая, 19:20

А вот здесь ожидается настоящая заруба! Победитель матча Швеция – США выиграет группу А и в первом раунде плей-офф избежит встречи и с Канадой, и с Чехией, а будет соперничать или с Латвией, или со Словакией. Как говорится, почувствуйте разницу!

Обе сборные выглядят на ЧМ-2023 очень мощно, и с каждым днем, похоже, только прибавляют. Американцы – так те вообще лишь один из матчей выиграли с перевесом меньше, чем в три шайбы, победив сборную Германии со счетом 3:2. Шведы же меньше всех на турнире пропускают.

В общем, классический пример, когда сойдутся лед и пламень – атакующая страсть «звездно-полосатых» и непробиваемая оборона "Тре Крунур".

Самый надежный букмекер Казахстана в этой схватке видит фаворитом скандинавов. Победитель матча: Швеция – 1.61, США – 2.28. Вероятность дополнительного времени аналитиками Olimpbet расценивается как весьма незначительная. Овертайм: будет – 4.3, овертайм: не будет – 1.22. При этом, что довольно парадоксально, самый ожидаемый счет – ничья 2:2 с кэфом 8.5.

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