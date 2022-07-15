Чемпионат Казахстана по байге - OLIMPBET: Более 100 миллионов тенге призовых

Развитие национальных видов спорта имеет большое значение для Olimpbet. Вслед за популярным в стране турниром по казакша курес "Казахстан Барысы" поддержку получила байга. В 2022 году впервые в истории республики проходит чемпионат Казахстана по байге - OLIMPBET, который разбит на пять этапов и финал. География соревнований включает в себя такие города, как Алматы, Актобе, Костанай, Павлодар и Нур-Султан. Впечатляет и призовой фонд чемпионата, превышающий 100 миллионов тенге. Соревнования проводятся в трех дисциплинах: кунан байге (9 километров), топ байге (15 километров) и аламан байге (21 километр).

И если на первых пяти этапах призовые за первые места составляют от двух миллионов до четырех миллионов тенге, то в финале победители получат уже от трех миллионов до шести миллионов тенге. Занявшим со второго по пятое места полагаются выигрыши от 100 тысяч до 2,2 миллиона тенге на каждом из этапов и в финале.

Издревле любые события (свадьбы, юбилеи, годовщины и т.д.) в жизни казахов сопровождались конноспортивными мероприятиями. Особенное место в них всегда занимала байга, позволяющая выявить самых быстрых и выносливых лошадей. К тому же соревнования были той самой необходимой тренировкой скакунов перед кочевкой на дальние расстояния. В наше время байга носит сугубо спортивный характер, а в сам процесс вовлечены коннозаводчики, тренеры, жокеи, заготовители сена, изготовители амуниции и прочий персонал. Все они так или иначе рассчитывают на те самые призовые, уготованные победителям.

"Призовые обычно распределяются между владельцем лошади, тренером и жокеем, так как именно на их плечах лежит основная работа. Как в таком случае быть, когда вместо денег призерам достаются автомобили, холодильники или телевизоры?" - размышляет участник первого этапа Кубка Казахстана - OLIMPBET Марат Сабит, чья лошадь по кличке Роза под управлением жокея Нурбола Тоқтаған одержала победу в топ байге на дистанции 15 километров.

Весомый призовой фонд (более 100 миллионов тенге) со справедливым распределением призовых и широкая география турнира - вот главные особенности чемпионата Казахстана по байге - OLIMPBET, позволяющие с уверенностью заявить, что это первое конноспортивное соревнование в Казахстане, проходящее на таком высоком уровне.

Важность поддержки национальных видов спорта состоит не только в сохранении казахских традиций, воспитании здорового и патриотически настроенного поколения, но и в большом экономическом эффекте. 99 процентов людей, занятых в этой сфере, - люди из сельской местности. Соответственно, деньги, выплачиваемые в виде призовых, остаются у сельчан. Этим Olimpbet стимулирует развитие сельского хозяйства.

"Если у молодежи будет работа на селе, то уменьшится ее отток в города, где лошадей, как правило, не содержат. А каждый коневладелец - это минимум пять человек, обеспеченных заработной платой. Что касается людей, занятых в этой сфере, то в этой роли, в основном, выступает молодежь, так как для скаковых лошадей очень важен вес наездника. Соответственно, байга способствует трудоустройству молодежи", - подытожил Марат Сабит.

Касательно перспектив данного вида конного спорта важно отметить, что соревнования по байге также проводятся в Кыргызстане, Монголии, Китае и России.

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