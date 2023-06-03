Брат Хабиба на UFC: расклады букмекера к поединку Абубакара Нурмагомедова

В воскресенье в 4:00 по времени Астаны стартует турнир UFC on ESPN 46. Кард насыщен интересными противостояниями, одним из которых станет поединок Абубакара Нурмагомедова (17-3-1) против Элизеу Залески дос Сантоса (23-7).

Абубакар Нурмагомедов - двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он начал свой путь в крупнейшем MMA-промоушене в 2019 году.

В дебютном поединке Абубакар проиграл Давиду Заваде после удушающего приема. С тех пор он провел всего два боя и победил в каждом из них. Из-за травм и проблем со здоровьем спорстмен не мог выступать регулярно, но сейчас хочет нагнать упущенное.

Нурмагомедов очень силен в грэпплинге. Он может удерживать соперника в партере на протяжении всего боя и разбивать оборону ударами в лучших традициях Ground and Pound.

Элизеу Залески дос Сантос родом из Бразилии и известен своим эффектным стилем. Трижды поединки с его участием удостаивались награды "Бой вечера". Статистика Сантоса в UFC - 9 побед и 3 поражения.

Последний год бразилец отбывал дисквалификацию из-за приема допинга. Несмотря на длительную паузу он готов вернуться к активным выступлениям. Необычная ударная техника и навыки джиу-джитсу не раз приносили ему зрелищные победы. За это Сантоса любят фанаты, прозвав его "Капоэйра".

Эти опытные бойцы вряд ли начнут активные действия с первых секунд. Абубакар будет пытаться перевести соперника, но если борьба окажется неэффективной, то вполне сможет составить конкуренцию Элизеу в стойке.

И россиянин, и бразилец наверняка постараются показать весь свой арсенал. Каждому из них нужна яркая победа, чтобы достойно провести последние годы карьеры, ведь Абубакару уже 33 года, а Элизеу - 36.

Аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet верят, что у Нурмагомедова чуть больше шансов поднять руку по окончании боя: коэффициент на его победу - 1.86, на успех дос Сантоса - 2.02.

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