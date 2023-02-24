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БК Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о долгосрочном сотрудничестве

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 12:26
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В преддверии старта футбольного сезона букмекерская компания № 1 в Казахстане Olimpbet и ФК "Актобе" объявили о партнерстве, что позволит оказать самую масштабную поддержку популярному профессиональному клубу.

Olimpbet является неизменным официальным партнером футбола в Казахстане: мужской и женской сборных Казахстана, Olimpbet-чемпионата Казахстана, Olimpbet-кубка Казахстана, Olimpbet-суперкубка. Выступает титульным спонсором ведущих республиканских клубов.

Соглашение с ФК "Актобе" стало последовательным продолжением этих инициатив. Как сообщили в пресс-службе ведущего букмекера Казахстана, такое сотрудничество соответствует миссии компании – поддержке и развитию спорта в стране:

"Актобе" – команда с выдающимися спортивными традициями и невероятным потенциалом. Это единственный победитель трех главных турниров Казахстана, выигранных в одном сезоне. Новые победы "Актобе" не за горами. Olimpbet будет рад этому способствовать и вместе с болельщиками клуба стать свидетелем очередных свершений".

Ерлан Джамантаев, председатель правления футбольного клуба "Актобе":

"Мы рады, что нам удалось установить доверительные отношения с Olimpbet и заключить долгосрочный контракт. Эта компания зарекомендовала себя как самый надежный букмекер в Казахстане. И мы уверены, что впереди очень продуктивное сотрудничество, от которого выиграют все – и клуб, и болельщики, а также в целом вырастет уровень и статус казахстанского футбола".

Контракт Olimpbet и ФК "Актобе" подписан на три года. За это время планируется вывести на новый уровень спортивные результаты команды, усилить зрелищность матчей, выпустить совместные коллекции одежды и сувениров.

СПРАВКА

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны.  Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК "Актобе" – один из самых титулованных клубов Казахстана. Пятикратный чемпион страны. Трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. Многократный участник европейских турниров.

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Метки:
Olimpbet КПЛ Межсезонье в КПЛ Актобе ФК

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