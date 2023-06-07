На кортах Открытого чемпионата Франции проходят матчи четвертьфиналов. Расклады на них дает самый популярный букмекер страны.

Ига Швентек (Польша) - Кори Гауфф (США). 7 июня, 16:30 (время Астаны)

Прошлогодние финалистки "Ролан Гаррос" сошлись в этом году уже на стадии 1/4-й. Швентек перед матчем пообещала, что зрителей ждет тактический сюрприз. Все-таки соперницы настолько хорошо знают друг друга, что для хорошего результата нужно удивлять.

Конечно, делая такое заявление, первая ракетка мира немного кокетничала. Неудержимая представительница Польши по праву является сильнейшей теннисисткой мира и главной фавориткой "Ролан Гаррос". И счет их личных встреч с юным дарованием из США - 6:0.

Однозначно Гауфф будет непросто справиться с мощной подачей Швентек. Тем более, американка не может агрессивно играть от задней линии - а это одно из немногих, что может доставить проблемы Иге.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что Швентек легко выйдет в полуфинал - П1 - 1.09, П2 - 8.25. Коэффициент на счет 2:0 по сетам - 1.32.

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Александр Зверев (Германия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). 7 июня, 19:00

Зверев на этой стадии "Ролан Гаррос" - один из везунчиков. Пока другие теннисисты ведут упорные битвы за выход в полуфинал, ему достался самый низкорейтинговый оппонент, замыкающий топ-50. Да и в целом их пара самая низкорейтинговая на данной стадии.

В прошлом году немец дошел до 1/2-й в статусе второй ракетки мира, но затем тяжелая травма надолго выбила его из розыгрыша. Сейчас теннисист возвращает позиции и имеет все шансы повторить тот успех. Несмотря на в целом не очень хороший сезон, в Париже Зверев демонстрирует свой лучший теннис. Лишь один раз он не смог выиграть всухую все три партии.

Если смотреть по сетке на выступление Этчеверри, он и вовсе в своих четырех матчах не отдал соперникам ни одного сета. Аргентинец прекрасно себя чувствует на грунте, но только вот соперников уровня Зверева у него еще не было. Тем более - уровня нынешнего Зверева.

Эксперты Olimpbet считают немецкого теннисиста фаворитом встречи - П1 - 1.34, П2 - 3.4. Но, учитывая форму его оппонента, легкой прогулки скорее всего не получится. Коэффициент на Тотал больше 37,5 геймов – 1.95.

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Хольгер Руне (Дания) - Каспер Рууд (Норвегия). 8 июня, 00:15

Принципиальная битва практически соседей по рейтинговой таблице АТР - шестой и четвертой ракеток мира. Повторение предыдущего четвертьфинала "Ролан Гаррос". Год назад сильнее был норвежец. Но всего пару недель назад на турнире в Риме датчанин сумел взять над ним вверх со счетом 2:1.

Руне к лету набрал довольно неплохую форму. Но до этой стадии "Ролан Гаррос" дошел с большим трудом, едва не вылетев в предыдущей игре против аргентинца Франциско Черундоло, с которым провел упорный пятисетовый поединок.

Рууд, в свою очередь, вполне готов к защите прошлогоднего финала. Тем более, что дальше по сетке играть придется с победителем низкорейтинговой пары Зверев - Этчеверри. И пока особых проблем в Париже у норвежца не возникало.

Самый популярный букмекер Казахстана отдает в этой встрече небольшое предпочтение Рууду - П1 - 2.1, П2 - 1.77. А на то, что Руне возьмет один сет против трех у соперника, коэффициент 4.7.

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