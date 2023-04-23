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"Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"

"Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"
©Olimpbet

Футбольные топ-матчи воскресенья в Ла Лиге, Серии А и Кубке Англии.

23 апреля в чемпионате Испании "Барселона" примет "Атлетико", в Серии А встретятся "Ювентус" и "Наполи", а в Кубке Англии определится второй финалист.

Ла Лига. 30-й тур. "Барселона" – "Атлетико". 23 апреля, 20:15

Каталонцы немного притормозили на своем пути к чемпионству, в двух последних турах Примеры не сумев обыграть скромные "Жирону" и "Хетафе". Более того, "блауграна" не смогла даже ни разу забить в ворота середняков, оба матча завершились вничью 0:0.

"Атлетико" же сейчас выглядит едва ли не идеально: в активе "матрасников" семиматчевая победная серия, а не проигрывает команда Диего Симеоне на протяжении 13-ти туров! Последнее на сегодня поражение мадридцы потерпели 15-го января от… "Барселоны" со счетом 0:1.

Впрочем, небольшая пробуксовка вообще не поколебала лидерских позиций "Барсы": ближайшие преследователи из "Реала" по-прежнему серьезно отстают от "сине-гранатовых" – на 11 баллов. "Атлетико" позади столичных соседей на одно очко и будет очень рад обойти их.

Однако аналитики Olimpbet очень сильно сомневаются в том, что мадридским гостям удастся увезти три очка с "Камп Ноу": П1 – 1.99, Х – 3.47, П2 – 4.07. Самый же вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 6.43.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Кубок Англии. 1/2 финала. "Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед". 23 апреля, 21:30

После полуфинальной жеребьевки Кубка Англии поклонники британского футбола начали потирать руки, предвкушая в решающем матче турнира манкунианское дерби.

Но со временем болельщики и специалисты уже перестали быть уверенными, что в финале встретятся два клуба из Манчестера. И если в выходе туда "Сити" по-прежнему почти никто не сомневается, то аналогичные перспективы "Юнайтед" с каждым днем кажутся все туманнее.

"Красные дьяволы" выйдут на матч с "Брайтоном" всего через трое суток после оглушительного поражения в Лиге Европы от "Севильи" (0:3), которое стоило команде Эрика тен Хага места в полуфинале еврокубка. А такие фиаско забываются небыстро.

Но дело не только в отрицательных эмоциях от досрочного завершения международного сезона, соперник у "МЮ" не тот, которого можно закидать шапками. Коллектив Роберто де Дзерби идет седьмым в АПЛ, а по потерянным очкам "чайки" и вовсе пятые, с вполне осязаемыми шансами побороться за место в Лиге чемпионов. Да и два предыдущих очных противостояния между этими соперниками остались за "Брайтоном".

Вот и эксперты Olimpbet не видят в "Юнайтед" фаворита предстоящей встречи на "Уэмбли": П1 – 2.35, Х – 3.67, П2 – 2.97. А сам матч с достаточно большой вероятностью должен быть "верховым": Тот (2.5) М – 2.21, Б – 1.72.

Новичкам – везет! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге. Правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

Серия А. 31-й тур. "Ювентус" – "Наполи". 24 апреля, 00:45

У "старой синьоры" идет пока очень успешная неделя: туринцы вышли в полуфинал Лиги Европы и им вернули 15 очков в чемпионате Италии, что позволило "Ювентусу" сразу же подняться на третью строчку таблицы.

"Наполи" же, напротив, переживает не лучшие времена: в минувшем туре Серии А "адзурри" не смогли на своем поле обыграть находящуюся в зоне вылета "Верону" (0:0). А посреди недели неаполитанцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив дорогу в полуфинал турнира "Милану".

Тем не менее, именно команда Лучано Спаллетти – безоговорочный лидер итальянского сезона, и уже вряд ли что-то помешает "Наполи" прибрать к рукам "скудетто".

А "Юве", несмотря на хорошие новости, в последнее время выступает во внутреннем первенстве, мягко говоря, не слишком удачно – "бьянконери" потерпели два подряд поражения, от "Лацио" и "Сассуоло". К тому же встреча первого круга чемпионата-2022/23 между "Наполи" и "Ювентусом" завершилась разгромом "старой синьоры" со счетом 5:1.

Самый популярный букмекер Казахстана не считает туринцев фаворитами центрального матча 31-го тура Серии А, отдавая гостям немного больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.88, Х – 3.18, П2 – 2.68. Даже вероятность гола форварда "Наполи" Виктора Осимхена оценивается выше, чем победа "Ювентуса" – коэффициентом 2.55.

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