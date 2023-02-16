"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" и другие сражения, достойные Лиги чемпионов

В ночь с четверга на пятницу большая футбольная неделя в Европе завершится первыми матчами 1/16 финала Лиги Европы. Каковы расклады на эти игры у самого популярного букмекера Казахстана?

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

16 февраля, 23:45 (время Астаны)

Такая громкая вывеска – и не в Лиге чемпионов, а только во втором по значимости еврокубке, да еще и на самой ранней стадии плей-офф! Тем не менее реальность такова, что одному из грандов придется завершить международный сезон уже по итогам 1/16 финала Лиги Европы.

И "Барселона", и "Манчестер Юнайтед" сейчас находятся в отменной форме: "Блауграна" уверенно лидирует в Ла Лиге, одержав в чемпионате страны уже семь побед подряд. "Красные дьяволы" уверенно идут в первой тройке АПЛ, не оставляя попыток побороться за чемпионский титул с соседями из Манчестера и "Арсеналом".

Выяснение отношений испанский и английский суперклубы начнут на "Камп Ноу". Предыдущий визит манкунианцев в главный город Каталонии, состоявшийся в апреле 2019 года, завершился их форменным фиаско. Тогда "Барса" разделала МЮ под орех в ответном четвертьфинале ЛЧ со счетом 3:0.

Чем завершится новая встреча "сине-гранатовых" и "красных дьяволов"? Эксперты Olimpbet больше верят в "Барселону", предлагая в линии на матч такие коэффициенты: П1 – 1.78, Х – 3.97, П2 – 4.73.

"Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия)

16 февраля, 23:45

По статусу противостояние "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы, конечно же, стоит особняком. Однако на этой стадии турнира есть и другие интересные пары, которые нельзя обделить вниманием.

Одна из таких - "Аякс" и "Унион". Амстердамцы угодили в ЛЕ, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Клуб из Берлина – одна из самых быстропрогрессирующих команд не только в Германии, но и во всей Европе. "Железные" навязали реальную борьбу за титул в Бундеслиге самой "Баварии", так что никакой "Аякс" "Униону" точно страшен не будет.

Между собой эти соперники на официальном уровне еще никогда не встречались, а в первом их очном противостоянии аналитики Olimpbet считают фаворитом хозяев: П1 - 2.17, Х - 3.43, П2 - 3.53.

"Севилья" (Испания) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды)

17 февраля, 2:00

Спор очень сильных и примерно равных противников, каждый из которых вполне способен продвинуться по турнирной сетке достаточно далеко. Но в 1/8 финала Лиги Европы пройдет только кто-то один.

Для "Севильи" успешное выступление на международной арене - последняя возможность спасти провальный внутренний сезон. ПСВ же ведет серьезную борьбу за чемпионство в Эредивизии, уже выиграл Суперкубок Нидерландов, а в розыгрыше Кубка страны добрался до четвертьфинала.

Означает ли это то, что у испанцев будет больше мотивации в этом споре? По итогам двухраундового противостояния самый популярный в Казахстане букмекер отдает предпочтение ПСВ, предлагая на его проход коэффициент 1.77 (у "Севильи" он равен 2.02). Однако в первом матче, который пройдет на арене "Рамон Санчес Писхуан", фавориты, по мнению экспертов Olimpbet, – хозяева: П1 – 2.22, Х – 3.43, П2 – 3.43.

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