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"Актобе" - "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон?

Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Сегодня 17:13
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Праздник футбола в Актобе. 3 июня там состоится не просто первая игра после реконструкции Центрального стадиона. Это будет полноценный матчдей - с развлекательной программой и призами. Что готовят организаторы фанатам отечественного футбола?

Матчдей - ряд мероприятий, сопровождающих футбольные встречи, становится традицией на играх Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Самый популярный букмекер страны - спонсор как первенства республики, так и обеих команд, играющих 3 июня - взял на себя миссию популяризовать отечественные футбольные события. И регулярно проводит матчдеи на играх Казахстанской Премьер-лиги.

Так, зрителей матча "Актобе" - "Шахтер" ждут различные активности, выступление музыкальной группы и розыгрыш призов, среди которых игровая приставка и премиальный смартфон.

Посетить игру, которая состоится в ближайшую субботу на Центральном стадионе Актобе, стоит еще и потому что это будет встреча на новом, ультрасовременном травяном покрытии.

Работу по замене газона профинансировала букмекерская компания Olimpbet. Новое поле обеспечит качественную игровую поверхность независимо от погодных условий и позволит проводить матчи круглый год.

Матчдей "Актобе" - "Шахтер" стартует 3 июня в 18.00. Сама игра начнется в 20:00.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы - с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры
Новости
Сегодня , 17:13
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"Актобе" - "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон?
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