Вратарь из НХЛ объяснил причины переезда в Россию и почему не сыграл за сборную Казахстана

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин в интервью "Чемпионату" рассказал, почему в свое время переехал в Магнитогорск и не сыграл за сборную Казахстана по хоккей.



- Вы уехали из Усть-Каменогорска в 13 лет вместе с родителями. Каково им было поменять всю жизнь ради сына?



- Тяжело, конечно. Я потом разговаривал с ними на эту тему, и они мне сказали, что планировали уехать в Россию, но не рассчитывали, что это будет так быстро. Допустим, к моим 18 годам уже было бы понятно, в какую сферу я иду, а все случилось, когда мне лишь 13 было. Да, родители планировали переезд, но он все равно дался им нелегко. Все бросили, приехали в никуда, даже не зная, станет их сын хоккеистом или нет, выучится или не выучится. Это был большой риск.



- Решение о переезде принимали родители или все же последнее слово было за вами?



- Как сейчас помню, у меня было собрание дома, после того как я приехал из поездки. Родители говорят: "Твой тренер уезжает". И я такой: "А я что буду делать?". Разумеется, если бы они были категорично против, то я бы дома остался, но они спросили мое мнение, и я ответил, что хочу ехать за тренером. Затем уже родители стали решать организационные вопросы, я больше в эту тему не погружался.



- Как жили на первых порах в Магнитогорске? Квартиру же не удалось сразу купить?



- Да, я только в 20 лет купил квартиру, когда уже в основной команде играл. Лет до 15-16 родители снимали жилье, потом клуб дал мне служебную квартиру, которая перетекла со временем в мою собственность. Мы ее продали, я добавил немного денег, и мы купили квартиру побольше.



- Магнитогорск конца 90-х сильно отличался от Казахстана?



- Я бы не сказал. Но с тех пор, как мы туда приехали, он очень сильно застроился. Сначала это был обычный производственный город, мало деревьев, зелени. Потом все это появилось, и, мне кажется, сейчас я приеду и Магнитогорск не узнаю.



- Воспитанником какой школы хоккея вы себя считаете: Усть-Каменогорска или Магнитогорска?



- И той, и другой. Одна школа меня поставила на ноги, вторая привела в профессиональный спорт.



- Поднимался ли когда-нибудь вопрос об игре за сборную Казахстана?



- Знаете, никогда. Плюс я рано оказался заигран за сборную России, в "молодежке" ведь еще играл. Наверное, у казахстанской стороны не было мыслей перетащить меня в свою сборную. Для этого мне пять лет нельзя было играть за другую национальную команду. А эти пять лет как раз пришлись на тот этап, когда я выступал в АХЛ. И я не думаю, что в Казахстане горели желанием взять вратаря из АХЛ и поставить его на чемпионате мира. Потом я начал играть в НХЛ и уже снова стали приглашать в сборную России.



Отметим, что команда Худобина в минувшем сезоне играла в финале Кубка Стэнли, где уступила "Тампа Бэй Лайтнинг" в шести матчах в серии до четырех побед. Впоследствии игрок продлил соглашение с клубом на три года, за это время голкипер заработает 10 миллионов долларов.



34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".



В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".