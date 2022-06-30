В США предложили посадить Овечкина в тюрьму

Кит Олберманн, американский спортивный журналист, предложил арестовать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в ответ на задержание в России баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер.

Грайнер арестовали в аэропорту Шереметьево в феврале. При осмотре в ее вещах обнаружили картриджи для вейпов с гашишным маслом. Ей предъявили обвинения по статье о контрабанде наркотиков. Теперь Бриттни грозит до десяти лет лишения свободы. Недавно суд продлил ее арест до конца года.

"Все просто, арестуйте Овечкина", - написал журналист в своем "твиттере" в ответ на ролик от корреспондента ESPN, сообщившего о возможном лишении свободы для Грайнер.

Отметим, что 25 июня Овечкин забил исторический гол в своем первом матче за футбольный клуб. А в прошедшем сезоне по итогам "регулярки" набрал 90 очков (50 шайб + 40 результативных передач) в 77 матчах. На его счету 780 шайб в карьере в НХЛ.