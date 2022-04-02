В НХЛ побили рекорд Александра Овечкина

Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс" (7:3), что позволило ему довести число голов в сезоне до 50, сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что американцу первому покорилась данная планка в сезоне-2021/22, на данный момент он является лучшим снайпером лиги.

Мэттьюсу потребовалось лишь 62 игры, чтобы забросить 50 шайб. Это рекордный показатель среди действующих игроков НХЛ.

До этого рекорд принадлежал российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, который в сезоне-2007/08 забросил 50 шайб за 67 игр. В сезоне-2011/22 форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос преодолел гроссмейстерскую отметку за 69 игр. В сезоне-2008/09 Овечкину для того, чтобы забить 50 голов, хватило 70 матчей.

Овечкин выступает за нынешний клуб с 2005 года. Также в его карьере было московское "Динамо", в котором он начинал профессиональную карьеру в 16 лет.