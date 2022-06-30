Уроженец Казахстана из НХЛ ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский голкипер Антон Худобин ответил на вопрос от "Матч ТВ" о своем завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

36-летний вратарь выступает в системе клуба НХЛ "Даллас".

- Насколько велики запасы пороха в ваших пороховницах?

- Я не буду думать далеко, у меня впереди сезон. Сыграем его, а дальше посмотрим.

Напомним, Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".