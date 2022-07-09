Российского хоккеиста не пустили в США. Известна причина

Российскому хоккеисту клуба НХЛ "Миннесота" Кириллу Капризову отказали во въезде в США, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на американские СМИ.

По информации журналиста Майкла Руссо, Капризов пытался вернуться в США из ОАЭ. "Капризов недавно уехал из России в Дубай и попытался вернуться в США. Однако он не смог въехать в США, возможно, потому что сейчас у него нет рабочей визы, несмотря на подписанный в сентябре прошлого года пятилетний контракт", - написал Руссо.

По словам источников Руссо, российский нападающий предпринял еще одну попытку попасть в Штаты, используя как промежуточный пункт неназванную островную страну в Карибском море, но также получил отказ во въезде. После этого Капризов вернулся на родину, где и находится до сих пор, добавил журналист.

На прошлой неделе сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России Ивана Федотова, в межсезонье подписавшего контракт с клубом НХЛ "Филадельфия". Сейчас он находится в воинской части. Также НХЛ заинтересовали слухи о том, что хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов якобы объявлен в розыск в России за незаконное получение военного билета в 2017 году. При этом комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ и клубы не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг проблем, возникающих у российских хоккеистов с прохождением срочной службы в армии.

Капризов в прошедшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача), обновив рекорды "Миннесоты" по количеству шайб и очков в регулярном сезоне. В плей-офф 25-летний россиянин сыграл шесть матчей, набрав 8 очков (7+1).

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