Российские хоккеисты выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Три 18-летних российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - это Павел Минтюков, Иван Мирошниченко и Данила Юров, сообщается на сайте организации.

Защитника Минтюкова под общим десятым номером выбрал "Анахайм Дакс". Нападающий Мирошниченко под 20-м номером забрал "Вашингтон Кэпиталз", а "Миннесота" под 24-м номером задрафтовала форварда Юрова.

Первым же номером драфта НХЛ-2022 стал нападающий сборной Словакии Юрай Слафковский, который на Олимпиаде в Пекине был признан самым ценным игроком. Его забрал "Монреаль Канадиенс".

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