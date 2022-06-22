Россиянин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Российский хоккеист Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем награды "Везина Трофи".
В минувшем регулярном чемпионате Шестеркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5 процента бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" с Шестеркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9 процента отраженных бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.
Шестеркин стал третьим россиянином в истории НХЛ, который выиграл "Везина Трофи". До него это удавалось сделать Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).
Также Шестеркин стал третьим вратарем в истории "Рейнджерс", которому удалось выиграть "Везина Трофи".
При этом Шестеркин стал единственным российским игроком, который вошел в символическую сборную лучших игроков сезона-2021/22.
Помимо него, в первую команду лучших игроков вошли Роман Йози ("Нэшвилл Предаторз"), Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс"), Митчелл Марнер ("Торонто Мэйпл Лифс"), Джонни Годро ("Калгари Флэймз").В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.