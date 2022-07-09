Клубы НХЛ выбрали на драфте 23 российских игрока

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 23 российских игрока на прошедшем в канадском Монреале драфте, сообщает "Р-Спорт".

Первый раунд состоялся в четверг. В этот день были выбраны Павел Минтюков (10-й номер, "Анахайм"), Иван Мирошниченко (20, "Вашингтон") и Данила Юров (24, "Миннесота").

Остальные шесть раундов прошли в пятницу. Во втором раунде были выбраны Артем Дуда (36, "Аризона"), Дмитрий Бучельников (52, "Детройт"), Глеб Трикозов (60, "Каролина"). В третьем - Александр Перевалов (71, "Каролина"), Виктор Неучев (74, "Баффало").

В четвертом раунде были выбраны Кирилл Долженков (109, "Коламбус"), Даниил Орлов (110, "Нью-Джерси"), Сергей Мурашов (118, "Питтсбург") и Арсений Коромыслов (120, "Сент-Луис"). В пятом - Всеволод Комаров (134, "Баффало"), Никита Гребенкин (135, "Торонто"), Сергей Иванов (138, "Коламбус"), сын олимпийского чемпиона вратаря Василия Кошечкина Максим Майоров (147, "Даллас"), Владимир Грудинин (156, "Каролина") и младший брат форварда "Сент-Луиса" Ивана Барбашева Максим Барбашев (161, "Рейнджерс").

В шестом раунде были выбраны Вячеслав Бутеец (178, "Анахайм") и Никита Евсеев (190, "Эдмонтон"). В седьмом - Артем Барабоша (198, "Нью-Джерси"), Александр Пелевин (205, "Каролина") и Кирилл Кудрявцев (208, "Ванкувер").

"Каролина" четыре пика из семи потратила на российских игроков. На драфте НХЛ 2021 года было выбрано 29 хоккеистов из России.

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