20-летний казахстанский форвард поднялся в рейтинге драфта НХЛ

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги опубликовало финальный рейтинг драфта 2021 года. Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, в минувшем сезоне выступавший за "Дубьюк Файтинг Сэйнтс", расположился на 106-м месте в списке североамериканских полевых игроков, сообщает "Шайба.kz".

В регулярном чемпионате USHL 20-летний воспитанник Караганды сыграл 36 матчей и записал в актив 32 (15+17) очка. Нынешний сезон хоккеист начинал в "Алматы". Ранее также играл в системе "Сарыарки".

Напомним, Андрей Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии.

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