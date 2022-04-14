15-летний хоккеист Майкл Миса получил исключительный статус для выступления в юниорской лиге Онтарио, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Athletic.

Канадский нападающий стал восьмым игроком в истории Канадской хоккейной лиги, получившим подобный статус, который дает ему право выступать в юниорской лиге с 15 лет.



Правило об "исключительном статусе" было введено в 2005 году. Ранее его получали Джон Таварес, Аарон Экблад, Коннор Макдэвид, Шон Дэй, Шейн Райт, Джо Велено и Коннор Бедард.

Миса будет доступен для драфта новичков НХЛ в 2025 году.

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