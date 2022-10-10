Раскрыты подробности наказания тренера за интимные отношения с сотрудницей клуба

Новости спорта Баскетбол НБА
Вчера 22:29
©USA TODAY Sports

Стали известны подробности инцидента с участием Име Удоки, отстраненного от работы главным тренером баскетбольного клуба "Бостон Селтикс". Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч, сообщает "Чемпионат".

Линч замужем, ее муж - консультант "Селтикс" Тэйлор Линч. При этом семья Линч дружит с Дэнни Эйнджем, который работал в "Бостоне" вице-президентом по баскетбольным операциям с 2003 по 2021.

При этом, как отмечается, ситуация была простой и обоюдно согласованной.

Напомним, "Бостон" отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала "Селтикс", что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.

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Метки:
НБА

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