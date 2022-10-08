Сборная Казахстана стартует в отборе на ЧМ по футзалу. Прямая трансляция

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Сегодня 08:12
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Сегодня, 8 октября, сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака примут на своем поле команду Словении. Встреча пройдет в Астане и начнется в 18:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке

Отметим, что в одной группе с Казахстаном также играет Черногория. Победитель группы напрямую выйдет в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Видеоинтервью с Кака о готовности команды можно посмотреть ниже. 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал

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