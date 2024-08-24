Сборная Казахстана отцепила трех игроков перед ЧМ-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака сообщил, что в ближайшее время состав команды будет сокращен, передают Vesti.kz.

Об этом решении Кака объявил после второй победы над Таджикистаном в товарищеском матче.

"После матча с Таджикистаном и трехнедельной работы, наступает важный момент. Трех футболистов мы поблагодарим и они вернутся в свои клубы. Оставим 14 игроков и трех вратарей. Затем состав будет еще компактнее, останется в итоге 11 полевых и три вратаря", - заявил бразильский специалист.

Изначально на сборах находилось 20 игроков. При этом, 26 августа в расположение сборной Казахстана из латвийского РФШ должен прибыть один из лидеров команды Лео.

На следующей неделе команда Пауло Рикардо Кака в рамках УТС сыграет дважды с Ираном в Астане (30 августа и 1 сентября), а 8 сентября примет в Алматы команду Аргентины.

Отметим, что на чемпионате мира, который стартует в сентябре в Узбекистане сборная Казахстана сыграет в одной группе с Испанией, Ливией и Новой Зеландией.